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В Гомеле после капремонта открыли общежитие медуниверситета

30.12.2020 13:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле после капремонта открыли общежитие медуниверситета, сообщает Минздрав.


Общежитие находится на проспекте Октября. В нем могут жить 500 студентов, им выдадут ключи от комнат после сессии.




В здании за деньги республиканского бюджета провели капремонт: заменили кровлю, коммуникации, поставили лифт. Также отремонтировали полы, обновили фасад, двери, сантехнику и мебель. Ремонт занял 4 месяца.

 
Теги: Гомель
 
 
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