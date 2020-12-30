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В Гомеле после капремонта открыли общежитие медуниверситета
30.12.2020 13:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле после капремонта открыли общежитие медуниверситета,
Общежитие находится на проспекте Октября. В нем могут жить 500 студентов, им выдадут ключи от комнат после сессии.
В здании за деньги республиканского бюджета провели капремонт: заменили кровлю, коммуникации, поставили лифт. Также отремонтировали полы, обновили фасад, двери, сантехнику и мебель. Ремонт занял 4 месяца.
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В нем могут жить 500 студентов.
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