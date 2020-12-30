Источник материала: Tut.by

В Гомеле после капремонта открыли общежитие медуниверситета, сообщает Минздрав.





Общежитие находится на проспекте Октября. В нем могут жить 500 студентов, им выдадут ключи от комнат после сессии.













В здании за деньги республиканского бюджета провели капремонт: заменили кровлю, коммуникации, поставили лифт. Также отремонтировали полы, обновили фасад, двери, сантехнику и мебель. Ремонт занял 4 месяца.