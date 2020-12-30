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Лукашенко наградил силовиков и заявил об опасности разрушения массового сознания

30.12.2020 13:35 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко заявил о важности сохранения страны, чего бы это не стоило, и снова наградил силовиков.

«Наш долг перед нынешним и будущими поколениями - сохранить страну. И мы ее сохраним, чего бы нам это ни стоило. Сохраним для всех нас, наших детей и внуков. В этом моя и ваша главная задача. Если хотите, историческая миссия», - считает официальный белорусский лидер.

Александр Лукашенко заявил, что около западных и северных границ Беларуси идет постоянное наращивание военного потенциала. «Польша и страны Прибалтики стали полигонами для регулярных учений и тренировок войск НАТО. Нам грозят не только введением новых экономических санкций, против нас развязали настоящую информационную войну, постоянно устраиваются политические провокации», - считает глава Беларуси.

Он напомнил о зарубежных кукловодах, приспешниках-коллаборационистах, немецкой кинохронике с портретами фюрера, сообщает пресс-служба президента.

По его мнению, была предпринята попытка возродить в нашей стране подобное и она захлебнулась: «Невозможна героизация нацизма в стране, потерявшей каждого третьего своего гражданина».

«На примере наших соседей мы видим, к чему может привести разрушение массового сознания и исторической памяти народа», - считает Лукашенко.

Завершился визит к ОМОНу ГУВД Минского горисполкома новым награждением силовиков. Он рассказал, что спрос на него в последние дни года — огромен, но он не мог не приехать, так как видит в них «настоящих патриотов нашей Родины, людей долга, чести и совести».

Напомним, указ о награждении более 300 сотрудников МВД Беларуси медалями «За безупречную службу» 1, 2, 3 степени подписал Александр Лукашенко 13 августа. Тогда это вызвало неоднозначную реакцию, учитывая, что награждение прошло после жестокости силовиков на протестах против итогов выборов.

 
 
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Александр Лукашенко заявил о важности сохранения страны, чего бы это не стоило, и снова наградил силовиков.
 
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