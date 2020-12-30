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Устранить нарушения: прокурор встретился со срочниками 72-й учебки в Печах
30.12.2020 13:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 дек - Sputnik. Прокурор Минской области Сергей Хмарук потребовал устранить нарушения законодательства о профилактике правонарушений и предупреждении суицидов в 72-м гвардейском учебном центре в Борисове, сообщили в прокуратуре.
© Sputnik / Виктор Толочко
Несколько лет назад в 72-й "учебке" в Печах случилась трагедия: погиб солдат-срочник Александр Коржич. Мать солдата не согласилась с первоначальными выводами следствия о суициде и дело дошло до главы государства.
Суд о гибели солдата Кожича и дедовщине длился несколько месяцев и был резонансным. После вынесения приговора суд по требованию прокурора направил в Минобороны представление с требованием устранить причины, которые привели к неуставным отношениям в части. Недавно прокуратура Минской области опять обратила внимание на 72-ю "учебку" в Печах.
"С участием начальника отдела по надзору за исполнением законодательства в войсках прокуратуры Минской области Александра Шокова в 72-м учебном центре в Борисове рассмотрено представление прокурора Минской области об устранении нарушений законодательства о профилактике правонарушений и предупреждении суицидальных происшествий" - сообщили Sputnik в среду в отделе информации прокуратуры Минской области.
По словам прокуроров, целью встречи, на которой присутствовало около 50 офицеров, была совместная выработка новых подходов в работе командиров с военнослужащими срочной службы.
Прокурор Шоков обратил внимание на отдельные причины и условия выявленных упущений в работе и изложил свое видение совершенствования контроля со стороны командиров подразделений воинской части.
В целях предупреждения возможных правонарушений и преступлений в воинской среде прокурор также провел беседу со "срочниками", выслушал их, ответил на заданные ему вопросы, сказали в областной прокуратуре.
Дело о гибели Коржича
Минский областной суд 5 ноября 2018 года вынес обвинительный приговор трем фигурантам
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С момента оглашения приговора по резонансному делу о гибели военнослужащего Александра Коржича в этом учебном центре прошло почти два года.
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