Устранить нарушения: прокурор встретился со срочниками 72-й учебки в Печах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 дек - Sputnik. Прокурор Минской области Сергей Хмарук потребовал устранить нарушения законодательства о профилактике правонарушений и предупреждении суицидов в 72-м гвардейском учебном центре в Борисове, сообщили в прокуратуре.

Несколько лет назад в 72-й "учебке" в Печах случилась трагедия: погиб солдат-срочник Александр Коржич. Мать солдата не согласилась с первоначальными выводами следствия о суициде и дело дошло до главы государства.

Суд о гибели солдата Кожича и дедовщине длился несколько месяцев и был резонансным. После вынесения приговора суд по требованию прокурора направил в Минобороны представление с требованием устранить причины, которые привели к неуставным отношениям в части. Недавно прокуратура Минской области опять обратила внимание на 72-ю "учебку" в Печах.

"С участием начальника отдела по надзору за исполнением законодательства в войсках прокуратуры Минской области Александра Шокова в 72-м учебном центре в Борисове рассмотрено представление прокурора Минской области об устранении нарушений законодательства о профилактике правонарушений и предупреждении суицидальных происшествий" - сообщили Sputnik в среду в отделе информации прокуратуры Минской области.

По словам прокуроров, целью встречи, на которой присутствовало около 50 офицеров, была совместная выработка новых подходов в работе командиров с военнослужащими срочной службы.

Прокурор Шоков обратил внимание на отдельные причины и условия выявленных упущений в работе и изложил свое видение совершенствования контроля со стороны командиров подразделений воинской части.

В целях предупреждения возможных правонарушений и преступлений в воинской среде прокурор также провел беседу со "срочниками", выслушал их, ответил на заданные ему вопросы, сказали в областной прокуратуре.

Дело о гибели Коржича

Минский областной суд 5 ноября 2018 года вынес обвинительный приговор трем фигурантам дела о гибели солдата Коржича , три сержанта получили реальные уголовные сроки за доведение до смерти и дедовщину. Мать погибшего военнослужащего проходила по делу как потерпевшая и уверена в том, что ее сын не совершал самоубийства.