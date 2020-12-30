Сотни травмированных и падения деревьев на рельсы. Минздрав и БелЖД рассказали о последствиях непогоды

Источник материала: Tut.by

Гололед стал причиной большого количества травм по всей стране. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство здравоохранения Беларуси.



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Минздрав сообщил, что за прошедшие сутки в Беларуси зафиксировано 917 гололедных и холодовых травм. Сообщается, что больше всего пострадавших — в столице: там зарегистрировано 282 обращений с травмами, среди них 12 — у детей. А всего за декабрь от подобных травм в Минске пострадали 1223 человека.

От гололедицы значительно пострадали жители восточных регионов нашей страны. Статистика пострадавших за минувшие сутки по областям такова:

Гомельская — 227 человек, из них 12 детей (всего с начала декабря зарегистрировано 3851 пострадавших);

Могилевская — 174 человек, из них 15 детей (всего зарегистрировано 1833 пострадавших);

Витебская — 131 человек, из них 12 детей (всего зарегистрировано 1853 пострадавших);

Минская — 98 человек, из них 4 ребенка (всего зарегистрировано 1127 пострадавших);

Гродненская — 4 человека (всего зарегистрировано 419 пострадавших);

Брестская — 1 человек (всего зарегистрировано 760 пострадавших).

В то же время Белорусская железная дорога сообщила , что сильный ветер и «ледяной» дождь в Витебской, Могилевской и части Минской областей в некоторых местах приводил к падению деревьев на пути (всего за сутки зафиксировано 189 случаев) и отключению линий электроснабжения (сбои произошли на участках общей протяженностью 486 километров). При этом ни техника, ни люди не пострадали. Хотя перерывов в движении поездов не было, однако отклонения от графика от десяти минут до двух часов зафиксированы у 64 пассажирских составов.

Напомним, за сутки 29−30 декабря в Беларуси сильный ветер и гололед Бресте, 28 поврежденных машин и более 1600 обесточенных пунктов">привели к различным чрезвычайным происшествиям: падениям деревьев, в том числе на припаркованные автомобили, отключениям электроэнергии и отопления. Также сообщалось о многочисленных пострадавших: к примеру, в Бресте две женщины получили травмы и были госпитализированы после того, как сильный ветер сорвал навес с автобусной остановки.