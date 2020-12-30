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Сотни травмированных и падения деревьев на рельсы. Минздрав и БелЖД рассказали о последствиях непогоды
30.12.2020 13:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Гололед стал причиной большого количества травм по всей стране. Об этом в своем телеграм-канале
Минздрав сообщил, что за прошедшие сутки в Беларуси зафиксировано 917 гололедных и холодовых травм. Сообщается, что больше всего пострадавших — в столице: там зарегистрировано 282 обращений с травмами, среди них 12 — у детей. А всего за декабрь от подобных травм в Минске пострадали 1223 человека.
От гололедицы значительно пострадали жители восточных регионов нашей страны. Статистика пострадавших за минувшие сутки по областям такова:
В то же время Белорусская железная дорога
Напомним, за сутки 29−30 декабря в Беларуси сильный ветер и гололед Бресте, 28 поврежденных машин и более 1600 обесточенных пунктов">привели к различным чрезвычайным происшествиям: падениям деревьев, в том числе на припаркованные автомобили, отключениям электроэнергии и отопления. Также сообщалось о многочисленных пострадавших: к примеру, в Бресте две женщины получили травмы и были госпитализированы после того, как сильный ветер сорвал навес с автобусной остановки.
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Сотни травмированных и падения деревьев на рельсы. Минздрав и БелЖД рассказали о последствиях непогоды
Больше всего от последствий сильного ветра и «ледяного» дождя пострадали восточные регионы Беларуси.
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