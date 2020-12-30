ОМОН жестко задержал брата и сестру в троллейбусе: девушку судят за укус бойца, теперь пришли и за парнем

Источник материала: Tut.by

В суде Центрального района рассматривают дело в отношении Натальи Раентовой, в конце августа ее вместе с братом жестко задержали в троллейбусе после женского марша. За участие в акции дали административный арест. Но на свободу Наталья уже не вышла, ей предъявили обвинения в применении насилия к бойцу ОМОНа. По версии следствия, девушка укусила его за левое бедро. На больничном потерпевший не был, но в суде заявил, что «испытал физическую боль» и оценил свои страдания в 2 тысячи рублей. В процессе объявили перерыв — сейчас проводят психолого-психиатрическую экспертизу обвиняемой. Тем временем силовики пришли за ее братом, его обвиняют в активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, он находится в СИЗО.



Наталья Раентова и ее защитник в суде. Фото: TUT.BY

Напомним, с чего началась эта история. Вечером 29 августа Наталья и Александр Раентовы приняли участие в субботнем женском марше. Когда собравшихся начал отсекать ОМОН, Наталья и ее брат забежали в троллейбус. Рукой показали другим участникам, чтобы они тоже забегали. Этим они и привлекли внимание силовиков, которые ехали рядом на микроавтобусе без номеров. Брат и сестра проехали остановку, после чего в салон забежали «люди в черном», которые начали их вытаскивать.

— Я испугалась так, что об******, но мне уже было все равно. Хваталась за поручень, у меня было состояние шока, — рассказывала Наталья спустя несколько дней после задержания в суде по административному делу. — Потом сказали, что я оказала неповиновение (протокол по ст. 23.4 был направлен начальнику Московского РУВД на доработку, но в суд обратно так и не поступил. — Прим. TUT.BY). Если бы ко мне подошли сотрудники в форме, все объяснили — это одно, люди в черных масках — другое, это очень страшно. Я не знаю, найдется ли человек, которому в такой ситуации будет не страшно. Потом они сказали, что я должна была догадаться, что это милиция, говорили «что вы ходите, должны сидеть дома». Я думала, что у нас есть право мирно ходить и гулять по улицам. Но, как выяснилось, сейчас этого права у нас нет.



Женский субботний марш 29 августа. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Я боялся, что меня будут бить, — так события того дня вспоминал Александр Раентов, его тоже судили за участие в несанкционированной акции. — Все мы боимся, все люди знают: ОМОН избивает. Как нас везли в автозаке, бросили, как вещь, а ведь даже преступники при перевозке сидят в кресле, а не валяются на полу.

Задержание Раентовых успели заснять на видео очевидцы в троллейбусе, видно, как пассажиры кричат и просят милицию выйти: «Здесь дети!», «Что вы делаете!»

В суде по административному делу выступали свидетели задержания.отмечала, что «всем было очень страшно, Наталью и Александра начали хватать за руки, пытались вытащить. Я испытала ужасный страх».

А вот как прокомментировали инцидент в МВД:

— Транспорт был остановлен, а мужчине и женщине предложили выйти из салона для разбирательства. Они отказались, после чего последовало само задержание. Во время неповиновения сельчанка (речь идет о Наталье, она живет в Минском районе. — Прим. TUT.BY) хватала сотрудников за форменное обмундирование и укусила одного из них за бедро. После разбирательства в отношении задержанных были составлены административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

По административному делу суд назначил Александру 15 суток ареста, его сестре — 12 суток, но Наталья на свободу уже не вышла. Вскоре ей предъявили обвинения по ст. 364 УК (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел, наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до шести лет) — за тот самый укус бедра.



Милиционер ОМОНа Андрей Хомич в суде. Фото: TUT.BY

Потерпевшим по делу проходит Андрей Хомич, с 2012 года он работает в должности командира отделения 4-й оперативной роты 12 взвода ОМОНа. Хомич и подал рапорт о том, что брат и сестра Раентовы совершили административные правонарушения 29 августа.

В суде по уголовному делу омоновец пояснил, что в тот день в составе мобильной группы из пяти сотрудников осуществлял охрану общественного порядка — «работали по несанкционированному митингу». Передвигались на серебристом микроавтобусе без номеров, при этом Хомич указал, что «мы ведем службу открыто». Из пяти сотрудников в форме было только двое, остальные — в гражданском, и все в балаклавах. На вопрос судьи, кто определяет форму одежды, потерпевший пояснил, что это решает командир ОМОНа, а не сами бойцы. Задачи от «старших руководителей», где и как работать на массовом мероприятии, им поступают устно, заявил Хомич. В постовой ведомости никакой конкретики по районам и улицам нет, указано только, что работа в Минске.

В суде Андрей Хомич заявил иск о компенсации морального вреда — 2 тысячи рублей. На больничном он не был, данные о том, что проходил специальное лечение, в том числе у психолога, на процессе не прозвучали.

— Морально пострадал не только я, но и мои близкие, — заявил Хомич. — Все эти сообщения в соцсетях, я попал в списки карателей, писали моим близким, родителям. Звонили и днем и ночью. Поэтому заявляю моральный вред.



Наталья Раентова в суде. Фото: TUT.BY

— Потерпевший говорил про соцсети, но я ничего не распространяла, я сидела под стражей, — заявила Наталья Раентова. Сумму в 2 тысячи рублей она считает завышенной.

Защитник обвиняемой выступила с ходатайством назначить психолого-психиатрическую экспертизу, суд ходатайство удовлетворил, поэтому пока в процессе объявлен перерыв, ожидается, что слушания возобновятся ближе к середине января.

Тем временем по уголовному делу был задержан Александр Раентов. Как сообщила TUT.BY его мать, молодому человеку предъявлено обвинение по ст. 342 УК (Активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок). Александр содержится в СИЗО в Жодино.

— Подробности мне неизвестны, следователь в разговоре сослался на тайну следствия, — пояснила Любовь Раентова. — Знаю только, что нашли какое-то фото, где Саша на «Площади перемен», забрали его в начале декабря, пришли за ним домой и увезли.

Наталья и Александр окончили Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, официально не работали, в суде заявили, что периодически выполняли заказы по программированию. Наталья, по словам матери, просила позволить ей свидание с родными, однако следователь отказал.