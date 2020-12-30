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ОМОН жестко задержал брата и сестру в троллейбусе: девушку судят за укус бойца, теперь пришли и за парнем
30.12.2020 14:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В суде Центрального района рассматривают дело в отношении Натальи Раентовой, в конце августа ее вместе с братом
Напомним, с чего началась эта история. Вечером 29 августа Наталья и Александр Раентовы приняли участие в субботнем женском марше. Когда собравшихся начал отсекать ОМОН, Наталья и ее брат забежали в троллейбус. Рукой показали другим участникам, чтобы они тоже забегали. Этим они и привлекли внимание силовиков, которые ехали рядом на микроавтобусе без номеров. Брат и сестра проехали остановку, после чего в салон забежали «люди в черном», которые начали их вытаскивать.
— Я испугалась так, что об******, но мне уже было все равно. Хваталась за поручень, у меня было состояние шока, —
— Я боялся, что меня будут бить, — так события того дня
Задержание Раентовых успели заснять на видео очевидцы в троллейбусе, видно, как пассажиры кричат и просят милицию выйти: «Здесь дети!», «Что вы делаете!»В суде по административному делу выступали свидетели задержания. Оксана Бандура отмечала, что «всем было очень страшно, Наталью и Александра начали хватать за руки, пытались вытащить. Я испытала ужасный страх».
А вот как
— Транспорт был остановлен, а мужчине и женщине предложили выйти из салона для разбирательства. Они отказались, после чего последовало само задержание. Во время неповиновения сельчанка (речь идет о Наталье, она живет в Минском районе. — Прим. TUT.BY) хватала сотрудников за форменное обмундирование и укусила одного из них за бедро. После разбирательства в отношении задержанных были составлены административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.
По административному делу суд назначил Александру 15 суток ареста, его сестре — 12 суток, но Наталья на свободу уже не вышла. Вскоре ей предъявили обвинения по ст. 364 УК (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел, наказывается арестом, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до шести лет) — за тот самый укус бедра.
Потерпевшим по делу проходит Андрей Хомич, с 2012 года он работает в должности командира отделения 4-й оперативной роты 12 взвода ОМОНа. Хомич и подал рапорт о том, что брат и сестра Раентовы совершили административные правонарушения 29 августа.
В суде по уголовному делу омоновец пояснил, что в тот день в составе мобильной группы из пяти сотрудников осуществлял охрану общественного порядка — «работали по несанкционированному митингу». Передвигались на серебристом микроавтобусе без номеров, при этом Хомич указал, что «мы ведем службу открыто». Из пяти сотрудников в форме было только двое, остальные — в гражданском, и все в балаклавах. На вопрос судьи, кто определяет форму одежды, потерпевший пояснил, что это решает командир ОМОНа, а не сами бойцы. Задачи от «старших руководителей», где и как работать на массовом мероприятии, им поступают устно, заявил Хомич. В постовой ведомости никакой конкретики по районам и улицам нет, указано только, что работа в Минске.
В суде Андрей Хомич заявил иск о компенсации морального вреда — 2 тысячи рублей. На больничном он не был, данные о том, что проходил специальное лечение, в том числе у психолога, на процессе не прозвучали.
— Морально пострадал не только я, но и мои близкие, — заявил Хомич. — Все эти сообщения в соцсетях, я попал в списки карателей, писали моим близким, родителям. Звонили и днем и ночью. Поэтому заявляю моральный вред.
— Потерпевший говорил про соцсети, но я ничего не распространяла, я сидела под стражей, — заявила Наталья Раентова. Сумму в 2 тысячи рублей она считает завышенной.
Защитник обвиняемой выступила с ходатайством назначить психолого-психиатрическую экспертизу, суд ходатайство удовлетворил, поэтому пока в процессе объявлен перерыв, ожидается, что слушания возобновятся ближе к середине января.
Тем временем по уголовному делу был задержан Александр Раентов. Как сообщила TUT.BY его мать, молодому человеку предъявлено обвинение по ст. 342 УК (Активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок). Александр содержится в СИЗО в Жодино.
— Подробности мне неизвестны, следователь в разговоре сослался на тайну следствия, — пояснила Любовь Раентова. — Знаю только, что нашли какое-то фото, где Саша на «Площади перемен», забрали его в начале декабря, пришли за ним домой и увезли.
Наталья и Александр окончили Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, официально не работали, в суде заявили, что периодически выполняли заказы по программированию. Наталья, по словам матери, просила позволить ей свидание с родными, однако следователь отказал.
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ОМОН жестко задержал брата и сестру в троллейбусе: девушку судят за укус бойца, теперь пришли и за парнем
Александра Раентова обвиняют в активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, он находится в СИЗО.
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