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Думал, что вся милиция на протестах. В Минске мужчину судили за ограбление букмекерской конторы
30.12.2020 15:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске судили мужчину, который в августе совершил разбойное нападение на букмекерскую контору. Об этом
Мужчина, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал из кассы букмекерской конторы, расположенной в подземном переходе станции метро «Уручье», 1479 рублей и сумел скрыться. Однако вскоре преступника задержали. Причиной нападения он назвал свои финансовые проблемы, а также открывшуюся возможность: мужчина думал, что его не будут искать, так как все правоохранители заняты на массовых протестных акциях.
Задержанный, которому вменялась в вину часть 1 статьи 207 (Разбой) Уголовного кодекса Беларуси, выразил раскаяние в содеянном и добровольно возместил причиненный ущерб. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Напомним,
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Мужчина угрожал кассиру предметом, похожим на пистолет, и забрал около полутора тысяч рублей, а затем сумел скрыться.
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