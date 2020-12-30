Думал, что вся милиция на протестах. В Минске мужчину судили за ограбление букмекерской конторы

Источник материала: Tut.by

В Минске судили мужчину, который в августе совершил разбойное нападение на букмекерскую контору. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Беларуси.



Фото: Reuters

Мужчина, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал из кассы букмекерской конторы, расположенной в подземном переходе станции метро «Уручье», 1479 рублей и сумел скрыться. Однако вскоре преступника задержали. Причиной нападения он назвал свои финансовые проблемы, а также открывшуюся возможность: мужчина думал, что его не будут искать, так как все правоохранители заняты на массовых протестных акциях.

Задержанный, которому вменялась в вину часть 1 статьи 207 (Разбой) Уголовного кодекса Беларуси, выразил раскаяние в содеянном и добровольно возместил причиненный ущерб. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, нападение на букмекерскую контору произошло вечером 17 августа. В грабитель зашел в помещение и потребовал отдать ему содержимое кассы. В руках у мужчины был предмет, похожий на пистолет. Сотрудница выполнила требование и передала ему деньги, после чего мужчина скрылся.