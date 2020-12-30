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4 и 2,5 года колонии. В Минске вынесли приговоры по делам о насилии в отношении омоновцев
30.12.2020 16:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Столичные суды вынесли приговоры по двум уголовным делам, связанным с насилием в отношении сотрудников ОМОН до и после президентских выборов. Об
Первомайский суд Минска в среду, 30 декабря, рассматривал дело Ильи Туркова, который в июле участвовал в протестных акциях, начавшихся в столице после отказа в регистрации в качестве кандидатов в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.
Рассмотрение дела началось еще 17 декабря. Турков обвинялся по статьям части 1 статьи 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) и статье 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) Уголовного кодекса Беларуси.
По версии обвинения, 14 июля мужчина
— Хочу напомнить, что у меня не было намерения причинять физический вред здоровью или еще что-нибудь, это были эмоции под воздействием толпы, я находился в стрессовой ситуации, — заявил обвиняемый в последнем слове.
Также он подчеркнул, что, хотя имеет за плечами судимости, с 2015 года не употребляет алкоголь, успешно продвигался по карьерной лестнице, а также за это время стал мужем и отцом. Он также заметил, что все пять месяцев, которые он находится под стражей, его семья испытывает материальные затруднения — жена лишь недавно вышла из декрета, ей также приходится одной справляться с небольшим хозяйством и отапливать дровами их частный дом.
Суд признал Илью Туркова виновным по всем предъявленным обвинениям и назначил в качестве наказания четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Также мужчина должен будет выплатить пострадавшему омоновцу 500 рублей моральной компенсации.
Пострадавший омоновец Остапук также
Еще один процесс проходил в тот же день в суде Ленинского района столицы: 20-летний студент-четверокурсник Виктор Актистов обвинялся по статье 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) Уголовного кодекса Беларуси. Следствие установило, что молодой человек 10 августа, пытаясь отбить у силовиков одного из задержанных в районе гостиницы «Юбилейная» на Немиге, несколько раз ударил сотрудника ОМОН.
Парень был задержан в рамках уголовного дела 21 сентября и с тех пор находился под стражей. Во время потасовки с омоновцами 10 августа его также задержали, доставили в Партизанское РУВД, где он находился 16 часов, а затем был отправлен в жодинское СИЗО, откуда его выпустили в ночь с 12 на 13 августа без составления протокола.
Пострадавший сотрудник ОМОН, который получил незначительные травмы (ссадины и царапины), потребовал в качестве моральной компенсации 2 тысячи рублей, которые предложил перечислить на счет одного из детских домов, и попросил суд не портить студенту жизнь и не лишать его свободы. Родственники обвиняемого, не дожидаясь решения суда, возместили потерпевшему омоновцу его моральные страдания в судебном перерыве. Во время судебного заседания выяснилось, что рапорт о действиях студента был составлен сотрудником ГУБОПиК.
В результате молодой человек был признан виновным и должен будет провести ближайшие два с половиной года в колонии общего режима.
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В одном уголовном деле рассматривался инцидент, произошедший еще в июле, а другое касалось событий сразу после президентских выборов.
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