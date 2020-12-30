4 и 2,5 года колонии. В Минске вынесли приговоры по делам о насилии в отношении омоновцев

Источник материала: Tut.by

Столичные суды вынесли приговоры по двум уголовным делам, связанным с насилием в отношении сотрудников ОМОН до и после президентских выборов. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Первомайский суд Минска в среду, 30 декабря, рассматривал дело Ильи Туркова, который в июле участвовал в протестных акциях, начавшихся в столице после отказа в регистрации в качестве кандидатов в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

Рассмотрение дела началось еще 17 декабря. Турков обвинялся по статьям части 1 статьи 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) и статье 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) Уголовного кодекса Беларуси.

По версии обвинения, 14 июля мужчина участвовал в потасовке с сотрудниками ОМОН (один из них был признан потерпевшим) в районе станции метро «Площадь Победы». У пострадавшего омоновца Игоря Остапука были зафиксированы синяк на правом колене и царапины на руках, также у него была порвана форма. Туркова задержали 27 июля, с этого момента он находился под стражей.

— Хочу напомнить, что у меня не было намерения причинять физический вред здоровью или еще что-нибудь, это были эмоции под воздействием толпы, я находился в стрессовой ситуации, — заявил обвиняемый в последнем слове.

Также он подчеркнул, что, хотя имеет за плечами судимости, с 2015 года не употребляет алкоголь, успешно продвигался по карьерной лестнице, а также за это время стал мужем и отцом. Он также заметил, что все пять месяцев, которые он находится под стражей, его семья испытывает материальные затруднения — жена лишь недавно вышла из декрета, ей также приходится одной справляться с небольшим хозяйством и отапливать дровами их частный дом.

Суд признал Илью Туркова виновным по всем предъявленным обвинениям и назначил в качестве наказания четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Также мужчина должен будет выплатить пострадавшему омоновцу 500 рублей моральной компенсации.

Пострадавший омоновец Остапук также проходил одним из потерпевших по другому схожему делу о событиях 14 июля в Минске, решение по которому было вынесено ранее.

Еще один процесс проходил в тот же день в суде Ленинского района столицы: 20-летний студент-четверокурсник Виктор Актистов обвинялся по статье 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) Уголовного кодекса Беларуси. Следствие установило, что молодой человек 10 августа, пытаясь отбить у силовиков одного из задержанных в районе гостиницы «Юбилейная» на Немиге, несколько раз ударил сотрудника ОМОН.

Парень был задержан в рамках уголовного дела 21 сентября и с тех пор находился под стражей. Во время потасовки с омоновцами 10 августа его также задержали, доставили в Партизанское РУВД, где он находился 16 часов, а затем был отправлен в жодинское СИЗО, откуда его выпустили в ночь с 12 на 13 августа без составления протокола.

Пострадавший сотрудник ОМОН, который получил незначительные травмы (ссадины и царапины), потребовал в качестве моральной компенсации 2 тысячи рублей, которые предложил перечислить на счет одного из детских домов, и попросил суд не портить студенту жизнь и не лишать его свободы. Родственники обвиняемого, не дожидаясь решения суда, возместили потерпевшему омоновцу его моральные страдания в судебном перерыве. Во время судебного заседания выяснилось, что рапорт о действиях студента был составлен сотрудником ГУБОПиК.

В результате молодой человек был признан виновным и должен будет провести ближайшие два с половиной года в колонии общего режима.