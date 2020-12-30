«Убийство» и вскрытая квартира. Как юриста задержали в Минске за бчб-флаг на балконе в Ганцевичах

Источник материала: Tut.by

Юрист из Минска Андрей Косов повесил в пустующей квартире родителей в Ганцевичах бело-красно-белый флаг с изображением герба и названием города. Через несколько дней помещение вскрыли, флаг забрали, а самого Андрея задержали в Минске, перевезли в Ганцевичи, продержали трое суток в ИВС и отправили в суд. Ну, а тот признал его виновным в «нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий». Итог — 10 базовых по 23.34 КоАП.



Андрей Косов. Фото: Наша Ніва

Андрей Косов родом из Ганцевичей, но живет и работает в Минске. Квартира в райцентре осталась после смерти родителей. 5 декабря на застекленном балкона появился бело-красно-белый флаг с гербом и надписью «Ганцевичи». Пять дней спустя Андрею на мобильный позвонил неизвестный, который представился сотрудником милиции. По словам мужчины, его предупредили, что «в милицию поступило анонимное сообщение» и «есть основания предполагать, что в квартире произошло убийство» — поэтому, мол, срочно открывайте квартиру. Андрей объяснил, что он в Минске, в квартире никого нет, убийства там быть не может, да и вообще большой вопрос, сотрудник ли милиции ему звонит. И положил трубку.

Через некоторое время Андрею опять позвонили — и поставили в известность, что входную дверь все-таки вскрыли. Следов убийства не нашли, а вот бчб-флаг на балконе — да. То, что он там висит, по мнению милиции, подпадало под статью 23.34 КоАП. Андрея попросили приехать в Ганцевичи для разбирательства. Повестку ему отправили накануне вечером по вайберу, он сообщение увидел утром следующего дня — и перезвонил в милицию предупредить, что приехать в назначенное время не успеет. Договорились, что Андрея опросят по месту жительства. Вскоре ему вновь позвонили из милиции и вызвали на опрос.

— Я шел поговорить со своим участковым, но меня ждали милиционеры из Ганцевичей. Они спокойно и вежливо объяснили, что есть поручение начальства доставить меня в родной город. Естественно, никаких мыслей о «сопротивлении» у меня и не возникло: посадили в служебную машину и повезли в Ганцевичи, — рассказал Андрей.



Так висел флаг на балконе. Фото: Андрей Косов

В Ганцевичах его поместили в четырехместной камере местного изолятора временного содержания. Выходные Андрей провел в изоляторе, а днем 14 декабря был суд. Все это время квартира была опечатана.

— В суде выяснилось, что в постановлении на осмотр квартиры указано, мол, у милиции были основания полагать, что в моей квартире «могут осуществляться действия, направленные на подготовку и организацию незаконных массовых мероприятий». Звучит необычно и конечно, скажем так, не совсем обоснованно. Свидетелем по делу выступал начальник отдела идеологии райисполкома. В ходе опроса он пояснил мне и суду, что по его мнению, балкон — не общественное место. Тогда какое «мероприятие»? Конечно, на мой взгляд, такое свидетельство формально должно было стать для судьи основанием для прекращения дела.

Но суд признал минчанина виновным по ч.1 ст. 23.34 КоАП и назначил 10 базовых штрафа (270 рублей). А еще после суда на Андрея составили протокол за неявку по повестке (ст. 24.6 КоАП) — и через неделю суд наказал его предупреждением.

Обжаловать решения суда минчанин не стал: «В сложившихся условиях не вижу перспективы».

— Как юрист и гражданин я вижу и понимаю, как и почему идет такая практика применения административного законодательства в этой части. На данном этапе я для себя лично посчитал обжалование лишним.