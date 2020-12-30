В Витебске возле площади Победы в 2021 году установят колесо обозрения

Источник материала: Tut.by

Городским властям удалось с третьей попытки продать на аукционе право аренды участка площадью 600 квадратных метров под установку колеса обозрения в районе площади Победы. Единственный участник торгов — витебский предприниматель — купил его за за 2,8 тысячи рублей, сообщили TUT.BY в горисполкоме.



Колесо обозрения раньше находилось в витебском парке Мазурино

Бизнесмен планирует установить колесо обозрения вместе с другими предпринимателями, которые занимаются уличными аттракционами. Участок передан в пользование на 10 лет, договор аренды можно будет продлить.

Колесо обозрения должны установить не позже, чем через 9 месяцев — таковы условия договора аренда.

Напомним, первый аукцион по продаже права аренды участка под колесо обозрения, назначенный на 11 ноября, признан несостоявшимся. В нем участвовали три претендента. На повторные торги 1 декабря пришли те же участники. Победитель определился, когда цена продажи составила почти 120 тысяч рублей.

Результаты торгов аннулировали , так как деньги от покупателя городским властям установленный срок так и не поступили.