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Помните протестного священника из Гомеля? Его лишили права ношения священнических одежд и наперсного креста

30.12.2020 18:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Священника из Гомеля Владимира Дробышевского — помните, это он отсидел 25 суток за участие в акциях протеста? — лишили права ношения священнических одежд и наперсного креста. Об этом он сообщил на своей странице в фейсбуке.


Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Согласно документу Гомельской епархии БПЦ, Владимир Дробышевский не подал в установленные сроки прошение о продлении срока за штатом или прошение о возвращении в клир Гомельской епархии. Поэтому его лишили права ношения священнических одежд и наперсного креста.


Фото: фейсбук Владимира Дробышевского

Напомним, летом отца Владимира уволили. Сам он уточнял: уволен лишь по мирскому Трудовому кодексу, никаких церковных судов над ним не было. Следовательно, сана он не лишен и продолжает оставаться священником.

Осенью стало известно, что семья Дробышевских уехала из страны.

 
Теги: Гомель
 
 
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