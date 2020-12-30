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Помните протестного священника из Гомеля? Его лишили права ношения священнических одежд и наперсного креста
30.12.2020 18:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Священника из Гомеля Владимира Дробышевского —
Согласно документу Гомельской епархии БПЦ, Владимир Дробышевский не подал в установленные сроки прошение о продлении срока за штатом или прошение о возвращении в клир Гомельской епархии. Поэтому его лишили права ношения священнических одежд и наперсного креста.
Напомним, летом отца Владимира уволили. Сам он уточнял: уволен лишь по мирскому Трудовому кодексу, никаких церковных судов над ним не было. Следовательно, сана он не лишен и продолжает оставаться священником.
Осенью стало известно, что семья Дробышевских уехала из страны.
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Помните протестного священника из Гомеля? Его лишили права ношения священнических одежд и наперсного креста
Осенью стало известно, что семья Дробышевских уехала из страны.
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