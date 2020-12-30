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Белстат подсчитал, хватает ли детям мест в садах
30.12.2020 18:23 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 дек – Sputnik. В текущем году в Беларуси на тысячу детей приходилось 879 мест в детских дошкольных учреждениях, сообщил в среду Национальный статистический комитет республики.
"Обеспеченность детей местами в учреждениях дошкольного образования в расчете на 1000 детей в возрасте 2–5 лет в 2020 году составила 879 мест", – говорится в сообщении Белстата.
На начало 2020–2021 учебного года в стране работали 3799 учреждений дошкольного образования. Их посещали свыше 424 тысячи белорусских детей, численность педагогов составила 57,5 тысяч человек.
Ранее министр труда и социальной защиты Ирина Костевич сообщила, что декретный отпуск в Беларуси
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Ранее стало известно, что в Беларуси могут сократить декретный отпуск – маме придется выйти на работу, а ребенка отдать в сад.
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