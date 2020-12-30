Белстат подсчитал, хватает ли детям мест в садах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 дек – Sputnik. В текущем году в Беларуси на тысячу детей приходилось 879 мест в детских дошкольных учреждениях, сообщил в среду Национальный статистический комитет республики.

"Обеспеченность детей местами в учреждениях дошкольного образования в расчете на 1000 детей в возрасте 2–5 лет в 2020 году составила 879 мест", – говорится в сообщении Белстата.

На начало 2020–2021 учебного года в стране работали 3799 учреждений дошкольного образования. Их посещали свыше 424 тысячи белорусских детей, численность педагогов составила 57,5 тысяч человек.

Ранее министр труда и социальной защиты Ирина Костевич сообщила, что декретный отпуск в Беларуси могут сократить с трех лет до двух. Заявление вызвало бурное обсуждение в обществе, поскольку существует проблема с местами в детских садах и яслях. По заявлению Костевич, к такой мере власти страны придут, как только в должной мере будут развиты услуги по уходу за детьми раннего возраста.