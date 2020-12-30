Стало известно, какая станция на новой третьей ветке метро самая популярная

Источник материала: Tut.by

Стало известно, какая из новых четырех станций на Зеленолужской линии метро самая популярная.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Есть анализ данных о бесконтактных расчетах за проезд на турникетах метро картами и устройствами с технологией NFC, на его основе БПС-Сбербанк составил рейтинг станций на Зеленолужской линии.

Самая популярная станция — «Ковальская Слобода», по числу бесконтактных оплат она обходит остальные в три-четыре раза. На втором месте — «Площадь Франтишка Богушевича», а на третьем — «Вокзальная». Меньше всего людей спускаются на платформу «Юбилейной площади».

Рейтинг учитывает бесконтактные расчеты за проезд в столичной «подземке» с 6 ноября по 29 декабря, то есть с момента открытия новой ветки. В этот период зафиксировано около 3,2 млн оплат. И это не считая расчетов за проезд жетоном и электронным проездным.

— Мы открыли доступ к бесконтактной системе оплаты проезда одновременно с запуском новой линии и с первых дней отмечаем высокий уровень востребованности сервиса. Все больше пассажиров предпочитает платить банковскими картами или гаджетами, — отметила исполнительный директор БПС-Сбербанка Марина Осиповская.

В Минском метрополитене подтвердили, что среди новых четырех станций метро самый большой пассажиропоток (учитываются все виды оплаты проезда) на «Ковальской Слободе».