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Стало известно, какая станция на новой третьей ветке метро самая популярная

30.12.2020 18:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Стало известно, какая из новых четырех станций на Зеленолужской линии метро самая популярная.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Есть анализ данных о бесконтактных расчетах за проезд на турникетах метро картами и устройствами с технологией NFC, на его основе БПС-Сбербанк составил рейтинг станций на Зеленолужской линии.

Самая популярная станция — «Ковальская Слобода», по числу бесконтактных оплат она обходит остальные в три-четыре раза. На втором месте — «Площадь Франтишка Богушевича», а на третьем — «Вокзальная». Меньше всего людей спускаются на платформу «Юбилейной площади».

Рейтинг учитывает бесконтактные расчеты за проезд в столичной «подземке» с 6 ноября по 29 декабря, то есть с момента открытия новой ветки. В этот период зафиксировано около 3,2 млн оплат. И это не считая расчетов за проезд жетоном и электронным проездным.

— Мы открыли доступ к бесконтактной системе оплаты проезда одновременно с запуском новой линии и с первых дней отмечаем высокий уровень востребованности сервиса. Все больше пассажиров предпочитает платить банковскими картами или гаджетами, — отметила исполнительный директор БПС-Сбербанка Марина Осиповская.

В Минском метрополитене подтвердили, что среди новых четырех станций метро самый большой пассажиропоток (учитываются все виды оплаты проезда) на «Ковальской Слободе».

 
 
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Самая популярная станция - «Ковальская Слобода», по числу бесконтактных оплат она обходит остальные в 3−4 раза. На втором месте - «Площадь Франтишка Богушевича», а...
 
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