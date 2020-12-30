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«Дети всю прогулку посыпали песком дорожку». Минчане (и не только) продолжают жаловаться на гололед
30.12.2020 18:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В понедельник, 28 декабря, в Минске (и в регионах) было очень скользко, потому что весь день шел «ледяной дождь». «Сегодня тоже скользко!» — сообщали минчане 30 декабря. Заодно люди жалуются на то, что во многих дворах не видно никакой антигололедной обработки дорожек. Ниже — несколько фото скользких улиц столицы, а еще объяснение, почему на проезжей части реагенты со льдом справляются быстрей.
Фото из Минска: «Дороги посыпаны не были»
Скользко в столице (и не только) уже не первый день. Только за прошедшие сутки медики
Жалоб на гололед на проезжей части в редакцию почти не присылают, а вот о том, что скользко на тротуарах — особенно во дворах, — пишут активно.
Вот какая ситуация была сегодня на некоторых улицах Минска. Добавим, что жаловались на гололед также и читатели из регионов: из Жодино, Бобруйска, Заславля, Витебска, Могилева.
Минчанка Мария грустно шутит, что с проблемой гололедицы во дворах лучше всех справляются травматологи. Ее угораздило сломать ногу сегодня, девушка поскользнулась во дворе в переулке Корженевского.
— Дороги посыпаны не были. Упала я на выходе из двора через арку. Результат — встреча Нового года в гипсе.
Минчане сообщают о скользких тротуарах и дорожках в Серебрянке, Сухарево, Каменной Горке, Курасовщине, Лошице, а также в центре — на Романовской Слободе.
— На Сурганова, Беды, Некрасова в точках, которые не посыпали песком, — очень скользко. Иду очень медленно, утюжком. Половина дороги по маршруту моего движения посыпана, половина — нет. Завтра поищу антискользящие накладки для обуви — не знаю, помогут ли, — пишет еще один минчанин.
Другие жители столицы делятся приемами, как победить гололед своими силами. В арсенале (кроме звонков в контакт-центр ЖКХ) — противоскользящая съемная подошва и даже наждачная лента, приклеенная к обуви.
Есть и другие методы:
— Сегодня ходили на прогулку с детьми, было очень скользко. Мы набрали пакет песка, детям дали лопатки — и они всю прогулку посыпали дорожки, — рассказывает читатель, который живет на улице Малинина.
Жалобы на гололед от жителей столицы идут как из дворов, которые обслуживают ЖЭУ, так и из кварталов, которые работают с товариществами собственников. То, что многие улицы очень скользкие, — вина нетривиальной погоды, или дело все-таки в недоработке коммунальных организаций? По имеющейся у нас информации на вечер 30 декабря мы не можем объективно ответить на этот вопрос.
К сожалению, в Минском городском жилищном хозяйстве комментариев по скользким дворам мы пока не получили. Но на прошлой неделе замгендиректора МГЖХ Анастасия Воробьева рассказывала агентству
Почему на проезжей части не так скользко, как во дворах?
Напомним, вот такими скользкими тротуары в Минске были в понедельник, 28 декабря.
Даже в гололед проезжая часть кажется менее скользкой, чем тротуары вдоль нее и тем более дорожки во дворах. В «Горремавтодоре Мингорисполкома», где отвечают за обработку проезжей части и тротуаров вдоль дорог (не всех), это могут объяснить так:
— На проезжей части — там движение, в такой обстановке лучше идет реакция (антигололедных реагентов. — Прим. TUT.BY). А на тротуарах смесь начинает «разъедать» лед, но если сверху сразу падает вода, то все снова замерзает, коркой.
На 31 декабря в Минске синоптики передают кратковременные осадки: дождь, мокрый снег. Местами туман, на отдельных участках гололедица. Температура воздуха при этом +2…4 °C. А значит, погода будет похожей.
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В понедельник, 28 декабря, в Минске (и в регионах) было очень скользко, потому что весь день шел «ледяной дождь». «Сегодня тоже скользко!» - сообщают минчане. Еще...
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