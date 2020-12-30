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Жительница Солигорска укусила милиционера на протестной акции и получила два года «домашней химии»

30.12.2020 18:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Солигорске судили женщину, которая в октябре укусила милиционера в служебном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба Минского областного суда.


Фото с сайта pixaby.com

Жительница Солигорска проходила по ч. 2 ст. 363 (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси. Женщину в середине октября задержали возле городского парка, где проходила протестная акция: она увидела, как задерживают одного из ее участников, и вмешалась. Как сообщается, обвиняемая, уже находясь в милицейском автобусе, укусила одного из силовиков за правый локоть.

— Это был глупый поступок, абсолютно нерациональный, но в то же время не имеющий под собой политической подоплеки, потому что если бы это была другая ситуация… […] Если бы набросились на милиционера, я точно так же бы влезла и пыталась бы его защитить, потому что я очень эмоциональный человек и я не могу смотреть на такие жесткие вещи, — говорила женщина в сюжете передачи «ЧП BY» на телеканале «НТВ-Беларусь», отмечая, что была в состоянии стресса и не помнит обстоятельств случившегося.

В итоге суд признал солигорчанку виновной и назначил ей наказание в виде двух лет «домашней химии» — ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Также она должна выплатить потерпевшему милиционеру 500 рублей в качестве моральной компенсации.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
 
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Женщина рассказала, что увидела задержание одного из протестующих, поддалась эмоциям и вмешалась.
 
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