Анжелика Агурбаш: в Беларуси не осталось культуры, все запуганы и затравлены

В Беларуси «не осталось культуры: все разъехались, нет развития, все запуганы и затравлены. Необходимо остановить репрессивную машину».

Так считает Заслуженная артистка Республики Беларусь Анжелика Агурбаш, которая рассказала об этом в интервью белорусскому политологу Дмитрию Болкунцу.

Актриса напомнила, как впервые над домом правительства сменили флаг СССР на бело-красно-белый, и тогда она сама и все ее знакомые и друзья были горды этим флагом.

«Это было так красиво, тогда и была написана песня «Пагоня», Василий Раинчик и Леонид Пранчак. Я горда была и флагом, и гербом погони. Наверное, это на генетическом уровне, в крови у белорусов», - сказала Агурбаш.

Потом на референдуме все проголосовали за новый флаг, но и сама певица, и ее знакомые, все, кто вращался в высоких творческих кругах, знали (по ее словам), что никто не голосовал. Она говорит, что просто Александр Лукашенко сказал сменить символику и флаг. «Очень некрасиво тогда сняли его с дома правительства и разорвали на кусочки», - вспоминает актриса.

Напомним, с 10 декабря ипользование бчб-флагов в Беларуси приравнивается к пикетированию, а использование соответствующей символики влечет за собой административную ответственность.

В последние песню «Белая, белая Русь» иногда используют для пропаганды. Она звучала на всех знаковых мероприятиях. Но она, как отмечает певица, не имеет никакого отношения ни к Лукашенко, ни к его администрации, хотя словами из нее даже назвали партию «Белая Русь».

О женском лидерстве в политике

Летом этого года женщины сыграли огромную роль в политике Беларуси. На вопрос о том, как актриса воспринимает феномен Светланы Тихановской, она ответила, что если бы женщины такого уровня, такой энергетической наполненности энергии, патриотизма и любви к родине были бы у власти, «была бы совсем другая история».

О культуре в Беларуси

«Я вижу, что в стране нет никакого развития, все запуганы, все затравлены. Я имела счастье несколько лет назад приезжать, когда все концерты были номенклатурными. Я вела один концерт вместе с белорусским соведущим (не буду называть его имени), его колотило, потому что в зале был Лукашенко. Я говорила – давай сделаем первый выход красиво, без папочек, без бумажек. Он сказал – нет, что ты. Он боялся отойти от текста, от каждой запятой».

По мнению Анжелики Агурбаш, белорусское телевидение находится в упадническом состоянии, тогда как раньше в стране был прекрасный союз художников, союз журналистов, «мощнейший» союз писателей. Проходило огромное количество мероприятий, но потом все настолько сошло "на нет", что в последние годы некуда было приезжать, не в чем сниматься.

«Все лучшие люди уехали. В Украину, Россию. Все разъехались, и практически ничего не осталось. Когда приезжаешь в Беларусь, попадаешь как будто а постсоветское время, в бабушкин сундук. Я понимала, что нужно разгваривать с президентом, но я еще тогда не понимала, что уже разговаривать не с кем», - сказала актриса.

Об августе

С начала августа пошли чудовищные процессы. Арест Сергея Тихановского Агурбаш назвала «глупой, смешной, дешевой детской постановкой». По ее мнению, «если бы уже привлекали к ответственности человека, то нужно было делать это достоверно и красиво. Арестовали других оппозиционеров, Виктора Бабарико, уважаемого, достойного человека. И стало понятно, что уже начинается беспредел».

А 9-10 августа началось что-то невообразимое, когда «все маски были сброшены». «И мы увидели ясное, явное видимое лицо этого человека, и людей из его окружения, и то, что сейчас они творят, это преступление перед человечеством, перед белорусским народом», - зсказала актриса.

По ее мнению, обсуждать новую Конституцию, садиться за круглый стол переговоров невозможно с теми людьми, «которые нарушили все конституционные законы». Агурбаш заявляет, что «репрессивная машина должна быть остановлена».

Что будет дальше

Сейчас говорят, что, если уйдет Лукашенко, Беларусь развалится. «Друзья мои, вы что, с ума посходили? Кто развалится? - говорит Агурбаш. - Это - как история о том, что чистота в стране - это заслуга президента. В Беларуси было чисто до него, во время него и после него будет. Это особенность белорусской нации, здесь просто живут чистоплотные люди».

Певица уверена, что Беларусь останется самостоятельным, уверенным, независимым государством с выстроенными отношениями, в первую очередь, с Россией. «Мы как две родные сестры, мы не сможем обойтись друг без друга», - говорит Агурбаш.

«У нас прекрасная транзитная страна целостная, у которой мощнейшая показательная история для всего мира. Белорусы творят историю», - убеждена певица.