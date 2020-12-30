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Проблему водоснабжения Крыма решат опреснительными установками

31.12.2020 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 дек – Sputnik. Российские компании построят в Крыму опреснительные установки для того, чтобы решить проблему дефицита воды, об этом заявил в среду глава региона Сергей Аксенов.

Ранее сообщалось, что подрядчики уже в январе готовы приступить к строительству опреснителей. Первые установки появятся в поселке Фрунзе Сакского района - оттуда пресная вода поступит в Симферополь и в Ялту. Сроки строительства известны – до 15 месяцев. Ранее украинская сторона заявляла, что будет препятствовать реализации этого проекта.

© AP / Peter Dejong
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"Компании будут российские. Я не озвучиваю их, чтобы с точки зрения санкционного режима никто не предъявлял претензий и не создавал дополнительные зоны рисков для этих компаний", - сообщил Аксенов в эфире телеканала "Миллет".

Он отметил, что подрядчика определят на федеральном уровне.

"Правительство России отберет компетентное предприятие, которое в состоянии выполнить в срок поставленные задачи", - уточнил Аксенов.

Ранее до 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала Украина – через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Но после воссоединения Крыма с Россией подача воды была прекращена. Сейчас из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма была введена режимная подача воды.

Крым перешел в состав России после референдума, проведенного там в марте 2014 года. За присоединение Крыма к России проголосовали 96,77% крымчан и 95,6% жителей Севастополя. Украина, несмотря на это, считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

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Теги: Минск
 
 
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Подрядчика озвучивать не стали, чтобы не привлечь новые санкции, строительство опреснителя может занять до 15 месяцев.
 
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