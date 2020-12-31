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Белгидромет объявил об оранжевом уровне опасности - из-за туманов

31.12.2020 08:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белгидромет 31 декабря объявил об оранжевом уровне опасности из-за туманов, сообщает сайт ведомства.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

— 31 декабря наблюдающиеся местами по стране и Минске туманы, в период с 3 часов 30 мин до 6 часов распространятся на большую часть территории и сохранятся в утренние часы 31 декабря. Видимость в туманах 100−500 м.

В Минске сегодня облачно с прояснениями, кратковременные осадки (в основном дождь), на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха +2 — +4°C. Ветер северный, 4−9 м/с.

Максимальная температура 31 декабря прогнозируется в Гродно — +5 — +7°C.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Белгидромет 31 декабря объявил об оранжевом уровне опасности из-за туманов, сообщает сайт ведомства.
 
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