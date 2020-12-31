|
Белгидромет объявил об оранжевом уровне опасности - из-за туманов
31.12.2020 08:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Белгидромет 31 декабря объявил об оранжевом уровне опасности из-за туманов, сообщает
— 31 декабря наблюдающиеся местами по стране и Минске туманы, в период с 3 часов 30 мин до 6 часов распространятся на большую часть территории и сохранятся в утренние часы 31 декабря. Видимость в туманах 100−500 м.
В Минске сегодня облачно с прояснениями, кратковременные осадки (в основном дождь), на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха +2 — +4°C. Ветер северный, 4−9 м/с.
Максимальная температура 31 декабря прогнозируется в Гродно — +5 — +7°C.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белгидромет 31 декабря объявил об оранжевом уровне опасности из-за туманов, сообщает сайт ведомства.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)