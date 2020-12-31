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Кубраков поделился впечатлениями об уходящем годе
31.12.2020 11:05 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 дек – Sputnik. Уходящий 2020-й год был очень тяжелым для Беларуси, заявил в четверг министр внутренних дел республики Иван Кубраков.
© Photo : МВД Беларуси
"Год, действительно, был тяжелым для сотрудников органов внутренних дел, да и в целом для системы органов внутренних дел", – сказал он.
По его словам, несмотря на огромное количество проведенных несанкционированных массовых мероприятий, попытки посеять хаос определенными категориями граждан были пресечены.
"Несмотря на огромную психологическую, физическую нагрузку на наших сотрудников, сотрудники с честью и достоинством выполнили свои должностные обязанности", – сказал Кубраков.
Он также поздравил всех граждан страны, работников МВД и ветеранов структуры с Новым годом.
Что происходило в Беларуси
Акции протеста начались в Беларуси сразу после выборов, которые состоялись 9 августа. По официальным данным, на них победил Александр Лукашенко, который, по информации ЦИК, набрал 80,1% голосов. Митинги продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Проходят также мероприятия в поддержку действующих властей.
С начала ноября в республике проводятся судебные процессы над протестующими: им дают штрафы, "сутки" и реальные сроки (тем, кто нападал на милиционеров).
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По мнению министра, сотрудники органов внутренних дел с честью и достоинством выполнили свои обязанности.
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