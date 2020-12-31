Тепло и дожди. Погода в Новый год и большие выходные в Могилеве

Источник материала: Tut.by

Если вы собрались провожать 2020-й под бой курантов у елки на улице, берите зонтик: в Могилеве прогнозируют дожди. Эти большие новогодние выходные будут дождливыми и нетипично теплыми для декабря: предварительные данные pogoda.by говорят, что будет до +7 °С.



Фото: Reuters

Сегодня, 31 декабря, весь день возможны дожди, температура воздуха составит +3…+6 °С.

В новогоднюю ночь также будет дождливо и около +3 °С.

В пятницу, 1 января, погода не изменится: серо, дождливо, +3…+6 °С.

В субботу ожидаются усиление ветра, мокрый снег и похолодание: днем — 0…+2 °С, к ночи — до -2 °С. Из-за перепада температур возможен гололед, так что будьте осторожны.

В воскресенье, 3 января, будет 0…+4 °С, ожидаются мокрый снег, дождь.

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