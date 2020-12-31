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В Лунинце подростки выпили 5 литров вина: двое попали в реанимацию

31.12.2020 11:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

28 декабря в реанимацию Лунинецкой райбольницы попали двое подростков в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает «Виртуальный Брест».


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Одному пациенту 13 лет, второй на год старше. О произошедшем медики сообщили в милицию. Выяснилось, что в тот день пятеро подростков попросили пенсионера купить им 5 литров вина «Старая келья».

Приобретенный через посредника алкоголь парни выпили возле железнодорожного моста. После этого двоим стало плохо, один потерял сознание. На пьяных подростков обратили внимание прохожие. Они и вызвали на место скорую.

 
Теги: Брест
 
 
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