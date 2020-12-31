В Лунинце подростки выпили 5 литров вина: двое попали в реанимацию

Источник материала: Tut.by

28 декабря в реанимацию Лунинецкой райбольницы попали двое подростков в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает «Виртуальный Брест» .



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Одному пациенту 13 лет, второй на год старше. О произошедшем медики сообщили в милицию. Выяснилось, что в тот день пятеро подростков попросили пенсионера купить им 5 литров вина «Старая келья».

Приобретенный через посредника алкоголь парни выпили возле железнодорожного моста. После этого двоим стало плохо, один потерял сознание. На пьяных подростков обратили внимание прохожие. Они и вызвали на место скорую.