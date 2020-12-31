Источник материала: Tut.by

Новый налоговый сбор за пересечение границы в Бресте пока вводить не планируют, но если все-таки решат, то деньги направят на содержание приграничного сервиса, сообщает «Вечерний Брест» со ссылкой на мэра города Александра Рогачука.



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Александр Степанович заметил, что вопрос о введении сбора за пересечение границы пока не поднимался.

— Обозначена гипотетическая возможность введения данного налога — никаких решений пока принимать не будем. Но вместе с тем в истории города был такой местный налог, который позволял сделать максимально комфортным пребывание людей на границе. За эти деньги осуществлялась уборка территории, были другие вещи бытового комфорта. Поэтому, если такой налог все же будет введен, мы сделаем его целевым сбором. И направим, прежде всего, на благоустройство погранперехода «Брест». Город от этого только выиграет, — сказал Александр Рогачук.

Напомним, предложение о введении с 1 января 2021 года приграничного сбора с лиц, пересекающих границу на личном автотранспорте (до 8 пассажирских мест и весом до 5 тонн), внесло Министерство финансов. Средства предлагают использовать в качестве компенсации за расходы, связанные с пандемией COVID-19. Решение о введении налога остается в ведении местных властей, в частности, областных Советов депутатов, а размер сбора — не более 3 базовых величин. Если решение о введении местной властью не принято, налог автоматически считается равным нулю.