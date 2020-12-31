Суд рассмотрел иск студентов, которых отчислили после событий 26 октября. Вот какое решение он вынес

Источник материала: Tut.by

Девять теперь уже бывших студентов подали иск в суд на Белорусский государственный университет культуры и искусств, который их отчислил. Причиной стали события 26 октября. В тот день студенты ушли с пары, чтобы поговорить с недавно назначенным ректором Натальей Карчевской. На следующий день они узнали о приказе о своем отчислении с формулировкой «за грубое / систематическое нарушение правил внутреннего распорядка». 31 декабря суд Октябрьского района Минска вынес решение.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

После событий 26 октября Белорусский государственный университет культуры и искусств отчислил 17 студентов. Девять из них решили оспорить это решение в суде — и подали иск в суд. Они просили признать приказ об отчислении незаконным и восстановить их. Университет был с этим не согласен.

Студенты, которые подали на БГУКИ в суд, учились на разных курсах — от второго до четвертого, последнего. Одни узнали о приказе об отчислении вечером 27 октября, другие — только на следующее утро, когда как обычно пришли на занятия, но их пропуски оказались заблокированными.

Процесс вела судья Октябрьского района Минска Ирина Митрахович. 31 декабря — после трех заседаний — она приняла решение: в исковых требованиях — признать приказы об отчислении неправомерными и восстановить на учебе — отказать.

— Заслушав стороны и письменные доказательства, суд пришел к выводу о том, что оснований для признания приказов незаконными не имеется по причине отсутствия со стороны ответчика нарушений норм законодательства, регулирующих порядок, процедуру, основания для отчисления студентов из высшего учебного заведения.

По информации адвоката Сергея Зикрацкого, студенты намерены обжаловать решение в Минском городском суде.