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Поздравление Бабарико и Лукашенко в Боровлянах. Что происходит в Беларуси 31 декабря

31.12.2020 11:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Для Беларуси 2020-й стал переломным. Это был год небывалой солидарности и коренной трансформации общества. Что происходит в стране в последний день этого года — в нашем традиционном онлайне.


 
 
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Для Беларуси 2020-й стал переломным. Это был год небывалой солидарности и коренной трансформации общества. Что происходит в стране в последний день года - в нашем...
 
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