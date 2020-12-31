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Поздравление Бабарико и Лукашенко в Боровлянах. Что происходит в Беларуси 31 декабря
31.12.2020 11:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Для Беларуси 2020-й стал переломным. Это был год небывалой солидарности и коренной трансформации общества. Что происходит в стране в последний день этого года — в нашем традиционном онлайне.
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Для Беларуси 2020-й стал переломным. Это был год небывалой солидарности и коренной трансформации общества. Что происходит в стране в последний день года - в нашем...
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