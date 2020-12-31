Лукашенко посетил РНПЦ детской онкологии и посоветовал пациенту включить в новогоднюю ночь телевизор

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко 31 декабря посетил Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии, сообщает его пресс-служба .



Фото: пресс-служба президента

При посещении Александр Лукашенко интересовался, какая динамика в заболеваемости детей.

— Среднегодовой прирост у нас идет точно такой, как в европейских странах — менее 1%. Ежегодный прирост — 0,76%, — рассказала директор РНПЦ Анжелика Солнцева.

Она с сожалением констатировала, что примерно половина тех, кто впервые заболевает, это дети раннего возраста и первых четырех лет жизни.

— Здесь есть и генетическая поломка. Но генетика без влияния факторов внешней среды может не проявиться так рано, — отметила директор учреждения.

Александр Лукашенко также подробно интересовался научной работой в РНПЦ. И по этому направлению есть значимые достижения.

— Есть чем гордиться. Созданы высокотехнологичные методы лечения. Например, специальная вакцина для лечения пациентов с некоторыми онкологическими заболеваниями. Для тех пациентов, которые резистентны к обычной проводимой терапии. Успехи очень хорошие, — рассказала Анжелика Солнцева.

При этом, по ее словам, необходимы совершенствование материальной базы РНПЦ, обновление инженерных коммуникаций.

Телеграм-канал «Пул первого» опубликовал видео, на котором Александр Лукашенко общается с пациентом РНПЦ детской онкологии Никитой. Врачи говорят, что скорее всего его сегодня выпишут.

— Значит мы с тобой встретимся в 12 часов ночи. Хорошо? Ты включи телевизор, и мы с тобой встретимся, — сказал Лукашенко мальчику.

Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии был открыт в октябре 1997 года, сообщает Минздрав. Дети до 18 лет со всех регионов страны с онкологическими, гематологическими заболеваниями, первичными иммунодефицитами, а также молодые взрослые до 30 лет с некоторыми злокачественными новообразованиями, получают здесь помощь.

Центр включает научный и клинический отделы. В составе научного отдела работают лаборатории: клинических исследований, молекулярно-генетических исследований, иммунологических исследований, генетических биотехнологий, клеточных биотехнологий и цитотерапии. Клинический отдел Центра включает стационар на 198 коек, из них 180 коек онкологического профиля и 18 коек реанимационного профиля, и консультативно-поликлиническое отделение.