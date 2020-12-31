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В Витебске в новогоднюю ночь возле городской елки установят турникеты, будет милицейский досмотр
31.12.2020 12:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На новогодние гуляния к елке на площади Победы в ночь с 31 декабря на 1 января можно будет попасть, только пройдя турникеты и досмотр,
Площадь Победы оградят мобильными турникетами, откроют четыре пункта пропуска. Попасть к елке можно будет после досмотра вещей, в том числе с использованием технических и специальных средств.
Нельзя брать с собой оружие и его муляжи, пиротехнические средства, спиртное и другие напитки в таре свыше 0,5 литра. Не пропустят на праздник людей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
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Площадь Победы оградят мобильными турникетами, откроют четыре пункта пропуска.
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