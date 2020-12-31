Как в новогоднюю ночь будет ходить общественный транспорт в Могилеве: даем расписание

Источник материала: Tut.by

Три троллейбусных маршрута будут работать в новогоднюю ночь в Могилеве и пять — автобусных. Общественный транспорт будет ходить до 5 утра 1 января, сообщается на сайте Могилевского облисполкома.



Фото: Денис Васильков, TUT.BY

Троллейбусы

На каждом из троллейбусных маршрутов будут работать по две машины. Маршрутов три:

№ 2к «Площадь Орджоникидзе — Зеленый луг»;

№ 4к «Площадь Орджоникидзе — Любуж»;

№ 5к «Облгаз — Проспект Шмидта — Улица Космонавтов — Проспект Мира — Улица Первомайская — Железнодорожный вокзал».

Автобусы

Четыре автобусы выйдут на маршрут № 4, по два — на маршруты №№ 8, 24, 40, 45. Вот их график движения:

Маршрут № 4

улица Златоустовского: 00.20, 01.04, 01.23, 01.46, 02.13, 02.53, 03.13, 03.38, 04.05АП, 04.43АП;

улица Пионерская: 00.45, 01.29, 01.48, 02.11, 02.38, 03.18, 03.38, 04.03;

площадь Ленина: 00.49, 01.33, 01.52, 02.15, 02.42, 03.22, 03.42, 04.07;

микрорайон Казимировка: 00.01АП, 00.30, 00.53, 01.20, 02.00, 02.20, 02.45, 03.12, 03.50, 04.07АП, 04.32АП;

улица Калиновского: 00.05АП, 00.37, 01.00, 01.27, 02.07, 02.27, 02.52, 03.19, 03.57, 04.13АП, 04.38АП;

гостиница «Могилев»: 00.14АП, 00.50, 01.13, 01.40, 02.20, 02.40, 03.05, 03.32, 04.10, 04.25АП, 04.50АП;

площадь Орджоникидзе (БИП): 00.20АП, 00.56, 01.19, 01.46, 02.26, 02.46, 03.11, 03.38, 04.16, 04.30АП, 04.55АП.

Маршрут № 8

средняя школа № 13: 00.04АП, 00.30, 01.04, 01.39, 02.11, 02.56, 03.20, 04.05, 04.27АП;

ул. Островского (в город): 00.40, 01.15, 01.49, 02.23, 03.06, 03.22, 04.15;

улица Пионерская: 00.47, 01.22, 01.59, 02.31, 03.16, 03.40, 04.25;

привокзальная площадь: 00.01, 00.33, 01.06, 01.37, 02.15, 02.47, 03.32, 03.56, 04.39АП;

площадь Орджоникидзе (БИП): 00.11, 00.45, 01.18, 01.49, 02.27, 02.59, 03.44, 04.08, 04.51АП;

ул. Островского (к СШ № 13): 00.20, 00.54, 01.27, 01.59, 02.36, 03.09, 03.53, 04.18.

Маршрут № 24

средняя школа № 13: 00.17, 01.07, 01.51, 02.39, 03.25, 04.13АП;

улица Кутепова: 00.27, 01.17, 02.01, 02.49, 03.35;

улица Пионерская: 00.39, 01.29, 02.13, 03.01, 03.47;

завод «Строммашина»: 00.45, 01.35, 02.19, 03.07, 03.53;

улица Каштановая: 00.20, 01.03, 01.52, 02.37, 03.25, 04.11АП;

облтипография: 00.38, 01.21, 02.10, 02.55, 03.45, 04.29АП;

площадь Орджоникидзе (БИП): 00.45, 01.28, 02.17, 03.02, 03.52, 04.38АП.

Маршрут № 40

улица Фатина: 00.25, 01.24, 02.18, 03.17, 04.01АП, 04.59АП;

улица Пионерская: 00.46, 01.45, 02.39, 03.38;

завод «Строммашина»: 00.53, 01.52, 02.46, 03.45;

завод «Эмис»: 00.23, 01.18, 02.17, 03.11, 04.10;

облтипография: 00.46, 01.39, 02.38, 03.32, 04.31;

площадь Орджоникидзе (БИП): 00.53, 01.47, 02.46, 03.40, 04.39.

Маршрут № 45

улица Фатина: 00.10, 00.50, 01.28, 02.07, 02.45, 03.24, 04.00АП, 04.39АП;

з-д «Электродвигатель»: 00.25, 01.00, 01.43, 02.22, 03.00, 03.39;

з-д «Строммашина»: 00.35, 01.15, 01.53, 02.32, 03.10, 03.49;

улица 30 лет Победы: 00.50, 01.29, 02.07, 02.46, 03.24, 04.03;

облтипография: 01.03, 01.42, 02.20, 02.59, 03.37, 04.16.