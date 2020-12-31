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Пьера Кардена похоронят на кладбище Монмартр
31.12.2020 13:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 дек – Sputnik. Всемирно известного французского модельера Пьера Кардена похоронят в Париже на кладбище Монмартр.
© AP / Christophe Ena
Кутюрье
"Церемония состоится на кладбище Монмартр в Париже в узком семейном кругу с последующим погребением", – сообщила газета Figaro.
Дата похорон семьей модельера не разглашается.
Пьер Карден – французский модельер итальянского происхождения. Он начинал работу в ателье Кристиана Диора, а в 1950-м основал свой дом моды. Карден запатентовал более полутысячи изобретений, включая высокие сапоги, цветные чулки, мини-сарафаны и различные галстуки. Пиджаки без воротника от модельера стали частью образа легендарной британской группы The Beatles.
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Семья всемирно известного модельера пока не разглашает дату, когда в Париже будет похоронен кутюрье.
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