Пьера Кардена похоронят на кладбище Монмартр

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 дек – Sputnik. Всемирно известного французского модельера Пьера Кардена похоронят в Париже на кладбище Монмартр.

Кутюрье ушел из жизни во вторник 29 декабря в возрасте 98 лет.

"Церемония состоится на кладбище Монмартр в Париже в узком семейном кругу с последующим погребением", – сообщила газета Figaro.

Дата похорон семьей модельера не разглашается.

Пьер Карден – французский модельер итальянского происхождения. Он начинал работу в ателье Кристиана Диора, а в 1950-м основал свой дом моды. Карден запатентовал более полутысячи изобретений, включая высокие сапоги, цветные чулки, мини-сарафаны и различные галстуки. Пиджаки без воротника от модельера стали частью образа легендарной британской группы The Beatles.