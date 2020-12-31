Тадеуш Кондрусевич проведет службу в Кафедральном костеле 3 января. В этот день ему исполнится 75

Источник материала: Tut.by

Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич проведет службу в Архикафедральном соборе 3 января, в день своего 75-летия. Об этом сообщает сайт catholic.by . Напомним, в начале декабря архиепископ писал прошение об отставке, ссылаясь как раз на грядущий юбилей.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

3 января главе Католической церкви Беларуси Тадеушу Кондрусевичу исполнится 75 лет.

Празднование юбилея переносится на более позднее время, но в этот день Тадеуш Кондрусевич проведет службы в минском Архикафедральном соборе Девы Марии — в 11.30 и 13.00.

— Сардэчна запрашаю на гэтыя набажэнствы вернікаў. Тых, хто не зможа, прашу аб малітве ў сваіх касцёлах і дамах, — сказано в обращении митрополита к верующим.

Напомним, 24 декабря Тадеуш Кондрусевич наконец смог вернуться в Беларусь после четырех месяцев изгнания. В тот же вечер он провел праздничные службы накануне Рождества.

Еще в изгнании митрополит написал прошение об отставке, сославшись как раз на грядущий юбилей.

— … 3 января 2021 года мне исполнится 75 лет. Я официально ухожу в отставку и должен уйти на пенсию. Я уже написал прошение об отставке и вскоре перешлю его нунцию, — сообщил архиепископ в начале декабря.

На замечание, что понтифик может продлить срок его служения, Кондрусевич сказал:

— Не знаю. Все зависит от святого отца.

Согласно Кодексу канонического права Римско-католического костела, диоцезиальному епископу, которому исполнилось 75 лет, «предлагается подать прошение об отставке от должности верховному понтифику, который, рассмотрев все обстоятельства, примет свое решение».

Пришел ли ответ на прошение митрополита, пока неизвестно.

История изгнания

Глава Римско-католической церкви архиепископ Кондрусевич не мог вернуться в страну около четырех месяцев. Лукашенко несколько раз обвинял Кондрусевича в том, что он выезжал в Польшу «для консультаций», «как разрушать нашу страну».

31 августа пограничники не пропустили архиепископа Кондрусевича из Польши в Беларусь без объяснения причин. Впоследствии было заявлено, что МВД признало паспорт Кондрусевича недействительным.

В изгнании митрополит Минско-Могилевский жил в приходе Святого Антония в польской Сокулке, которая находится примерно в 15 км от белорусской границы. Руководил костелом в Беларуси архиепископ Кондрусевич дистанционно.

11 декабря стало известно, что архиепископ Кондрусевич написал прошение об отставке.

17 декабря Александр Лукашенко встретился со спецпосланником папы римского Франциска архиепископом Клаудио Гуджеротти, обсуждался вопрос возвращения Тадеуша Кондрусевича в страну.

22 декабря апостольский нунций в Беларуси Анте Йозич заявил: по информации государственных органов, архиепископ Тадеуш Кондрусевич не имеет препятствий для возвращения в страну.

О том, что вопрос с возвращением в Беларусь главы католической церкви Тадеуша Кондрусевича будет решен, также говорил глава МИД Владимир Макей. По его словам, соответствующее поручение — найти решение с учетом всех имеющихся правовых механизмов — дал Александр Лукашенко.