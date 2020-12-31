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«Люди готовятся встречать Новый год без света, воды». Сельчане из Оршанского района просят о помощи

31.12.2020 13:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Читатели TUT.BY сообщают, что жители некоторых населенных пунктов в Оршанском районе остаются к Новому году без света и воды. По их словам, такая ситуация уже третий день — с 29 декабря, когда в Витебской области была сильная гололедица и шквалистый ветер, вызвавшие аварии на линиях электропередач.


Фото: «Белэнерго»

«Жители деревни Межево Оршанского района вот уже три дня сидят без света и воды. Нам сообщили, что еще около недели будут устранять аварию: порваны электропровода после непогоды. Вот такой Новый год устроили людям, никто не подумал ни о стариках, ни о детях. У многих сельчан отопительные котлы работают от света, и люди мерзнут», — такое письмо пришло нам из деревни Межево Оршанского района.

«Люди готовятся встречать Новый год без света и в холоде. Звоним властям, рассказываем о ситуации. Но Витебский облисполком бездействует, на вопрос о сроках решения проблемы никакой информации не дают. А в Оршанском райисполкоме и вовсе не поднимают трубку», — жалуются читатели.

Еще одно сообщение из Оршанского района: «С 29 декабря живем без света и воды. Каждый день нам обещают, что сегодня аварию устранят, но так ничего и не меняется».

«Белэнерго» сообщает, что к 7 часам утра 31 декабря энергетики Витебской и Могилевской областей восстановили электроснабжение в 182 населенных пунктах. При этом специалисты трудились даже ночью.

За сутки — с 6 часов утра 30 декабря до 6 часов утра 31 декабря — электроснабжение восстановили в 573 населенных пунктах.

Напомним, 29 декабря в Беларуси был сильный ветер, ледяной дождь, гололедица. Из-за непогоды в Оршанском, Сенненском, Толочинском и Витебском районах из-за обледенения проводов и упавших от сильного ветра деревьев без света остались некоторые населенные пункты, в основном небольшие деревни. Последствия аварий энергетики устраняют третий день подряд.

 
Теги: Витебск
 
 
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Читатели TUT.BY сообщают, что жители некоторых населенных пунктов в Оршанском районе остаются к Новому году без света и воды. По их словам, такая ситуация уже третий...
 
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