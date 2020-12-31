Основательнице Пресс-клуба Юлии Слуцкой предъявили обвинение. Она остается под стражей

Источник материала: Tut.by

Юлии Слуцкой, основательнице Пресс-клуба предъявили обвинение, она остается под стражей. Об этом сообщила в фейсбуке дочь Юлии Александра Слуцкая.



Юлия Слуцкая. Фото с сайта press-club.by

— Обвинения предъявлены по той же статье — ч. 2 ст. 243 УК (Уклонение от уплаты сумм налогов). Мама остается под стражей. Минимум до 22 февраля, если я правильно посчитала, — написала Александра Слуцкая.

Как ранее сообщала пресс-служба Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, в отношении должностных лиц Пресс-клуба проводится проверка по фактам нарушений налогового законодательства. 22 декабря в офисе и дома у сотрудников Пресс-клуба прошли обыски или осмотры. В тот день задержали пять сотрудников организации, а также бывшую журналистку БТ Ксению Луцкину. Они находятся в СИЗО . Уголовное дело передано в СК.