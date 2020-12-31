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Основательнице Пресс-клуба Юлии Слуцкой предъявили обвинение. Она остается под стражей
31.12.2020 13:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Юлии Слуцкой, основательнице Пресс-клуба предъявили обвинение, она остается под стражей. Об этом сообщила в фейсбуке дочь Юлии Александра Слуцкая.
— Обвинения предъявлены по той же статье — ч. 2 ст. 243 УК (Уклонение от уплаты сумм налогов). Мама остается под стражей. Минимум до 22 февраля, если я правильно посчитала, — написала Александра Слуцкая.
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Юлии Слуцкой, основательнице Пресс-клуба предъявили обвинение, она остается под стражей. Об этом сообщила в фейсбуке дочь Юлии Александра Слуцкая.
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