Лукашенко: ВНС не будет менять конституционные нормы

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 дек – Sputnik. Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы менять не уполномочено и не будет этого делать, сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Такое заявление глава государства сделал в четверг 31 декабря во время посещения РНПЦ детской онкологии.

"Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы, Конституцию менять не уполномочено и не будет. И мы давить на это не будем. Это будет нечестно. Но обсудим все вопросы, которые на диалоговых площадках обсудили, которые всплыли и стоят перед белорусским народом", – цитирует главу государства БелТА .

Он обратил внимание, что пока не решен вопрос, чтобы сделать ВНС конституционным органом: "Это в Конституции будет в проекте прописано и на референдуме вы будете решать. Никто на Всебелорусском собрании не будет принимать конституционных решений, чтобы вы знали. Никто! Собрание должно очертить ориентиры на пятилетку".

Про упреки

Глава государства также высказался по поводу упреков, что он хочет остаться у власти любой ценой.

"Меня упрекают, что я там хочу таким образом власть свою продлить. Слушайте, глупость полная. Если я захочу свою власть продлить, так у меня есть все возможности остаться президентом", – сказал Лукашенко.

"Что там уже (говорят) на Всебелорусском народном собрании, я буду председателем. Тот, кто боится, что Лукашенко останется у власти, должен молиться, чтобы я стал каким-то там председателем этого собрания. Никто полномочия бешеные на Всебелорусское народное собрание отправлять не будет. Глава государства будет – президент. Это вы его изберете. Премьер-министр будет, парламентарии и прочие", – заявил он.

О собрании

Шестое всебелорусское собрание состоится 11–12 февраля в Минске – соответствующий указ был подписан 28 декабря. На обсуждение его участников будут вынесены основные положения Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны.

На мероприятие приедут 2700 участников, их выберут районные и городские Советы депутатов, а также самые крупные общественные объединения. Области будут представлять не более 310 человек, Минска – не более 370.

Перечень приглашенных лиц определит оргкомитет: среди них будут руководители госорганов и организаций, представителей Советов депутатов, общественных объединений, СМИ, дипломатических представительств и консульских учреждений, белорусских диаспор, международных и иностранных организаций.