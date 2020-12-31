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Пасмурно, мокро и метель. Погода в Гродно в новогодние выходные

31.12.2020 14:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На больших новогодних выходных в Гродно немного похолодает, будет мокро и снежно, предупреждает pogoda.by.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В пятницу сплошная облачность, днем — небольшой снег, вечером — метель. Днем около нуля. Вечером — небольшие заморозки.

В субботу сплошная облачность, вечером — небольшой снег. Днем — около нуля.

В воскресенье опять пасмурно. Утром — туман, днем — снег и метель, вечером просто снег. Температура воздуха днем — до -2°С.

Хороших выходных и с наступающим Новым годом!

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

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Теги: Гродно
 
 
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На больших новогодних выходных в Гродно немного похолодает, будет мокро и снежно.
 
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