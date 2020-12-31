Пасмурно, мокро и метель. Погода в Гродно в новогодние выходные

Источник материала: Tut.by

На больших новогодних выходных в Гродно немного похолодает, будет мокро и снежно, предупреждает pogoda.by.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В пятницу сплошная облачность, днем — небольшой снег, вечером — метель. Днем около нуля. Вечером — небольшие заморозки.

В субботу сплошная облачность, вечером — небольшой снег. Днем — около нуля.

В воскресенье опять пасмурно. Утром — туман, днем — снег и метель, вечером просто снег. Температура воздуха днем — до -2°С.

Хороших выходных и с наступающим Новым годом!

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