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Пасмурно, мокро и метель. Погода в Гродно в новогодние выходные
31.12.2020 14:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На больших новогодних выходных в Гродно немного похолодает, будет мокро и снежно,
В пятницу сплошная облачность, днем — небольшой снег, вечером — метель. Днем около нуля. Вечером — небольшие заморозки.
В субботу сплошная облачность, вечером — небольшой снег. Днем — около нуля.
В воскресенье опять пасмурно. Утром — туман, днем — снег и метель, вечером просто снег. Температура воздуха днем — до -2°С.
Хороших выходных и с наступающим Новым годом!
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На больших новогодних выходных в Гродно немного похолодает, будет мокро и снежно.
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