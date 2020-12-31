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Концерты, ярмарка, фейерверк и КПП. Как в Гродно будут встречать Новый год

31.12.2020 14:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно в эти новогодние дни все будет скромно: в ночь с 31 декабря на 1 января на площади Советской пройдет шоу-программа, а днем в первый день нового года в центре города и в микрорайоне Ольшанка пройдут концерты. Правда, в новогоднюю ночь на главную елку города можно будет попасть только через КПП.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Новогодняя ночная шоу-программа «Гродно, зажигай!» стартует на площади Советской в час ночи первого января, на 02.00 запланирован фейерверк в Коложском парке, сообщает Гродненский горисполком.

1 января на площади Советской, куда в этом году перенесены все праздничные мероприятия, запланированы концерты и шоу-программа, в микрорайоне Ольшанка пройдет концертно-развлекательная программа «Гродно! NewYear’s Day!». Начало в 14.00.

В это же время в микрорайоне Ольшанка на площадке ТЦ «Санта» начнется новогодний концерт «Самый хайповый Новый год!».

2 января с 10.00 до 19.00 будет работать городское поместье Деда Мороза. Здесь также запланированы различные праздничные мероприятия. Главный новогодний персонаж будет ждать гродненцев в Центре ремесел «Наследие» (улица Реймонта, 12).

15.00 — на площади Советской начнется праздничная программа «Волшебство на Рождество».

3 января на площади Советской — концертная программа «Новогодний серпантин». Начало в 14.00.

Также здесь будет работать рождественская ярмарка «Зімовы фэст».
График работы:

  • понедельник-пятница с 16.00 до 23.00;
  • суббота, праздничные дни с 13.00 до 23.00
  • воскресенье с 14.00 до 23.00.

На главную елку города на площади Советской в новогоднюю ночь можно будет попасть только через КПП. Об этом сообщает гродненская милиция. Всего будет организовано четыре пропускных пункта, а вся площадь будет огорожена.


Фото: vk.com/uvdgrodno

При себе гродненцем запрещается иметь холодное, огнестрельное, газовое и другое оружие, а также взрывчатые вещества и боеприпасы, их имитаторы и муляжи и самодельные опасные устройства. Также нельзя проносить с собой спиртное, а в связи с политической ситуацией в стране, приносить и использовать флаги бело-красно-белого цвета, экстремистскую символику и другие предметы.

Также милиция напоминает, что запрещается участвовать в новогоднем праздновании около елки в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

На новогодний концерт около елки нельзя будет прийти с домашними животными и на велосипедах.

Кстати, первого января 2021 года с 01.00 до 05.00 в городе будет работать общественный транспорт. Расписание троллейбусов можно посмотреть здесь.

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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно в эти новогодние дни все будет скромно: в ночь с 31 декабря на 1 января на площади Советской пройдет шоу-программа, а днем в первый день нового года в центре...
 
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