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Декретный отпуск в Беларуси сокращать не будут

31.12.2020 14:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 дек – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в республике не стоит сокращать те или иные льготы, связанные с детьми, в том числе с декретным отпуском.

YouTube/ Sputnik Беларусь
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В четверг 31 декабря глава государства посетил Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии, где встретился с трудовым коллективом медучреждения, а также ответил на вопросы СМИ.

"Сейчас мы уже четко понимаем и знаем, какие у нас льготы. И правительство внесло предложение по некоторому упорядочению льгот. Я сказал: нет, мы сейчас не трогаем льготы", – цитирует Лукашенко БелТА.

Он также отметил, что в настоящее время не идет речь и о ликвидации каких-либо льгот.

"Что касается детей, то вряд ли мы на это пойдем, потому что самая большая проблема в стране – демографическая. Поэтому все для детей", – сказал президент

Лукашенко подчеркнул, что недавно в Беларуси было продлено предоставление семейного капитала, решается вопрос по оперативному строительству жилья для многодетных.

"Это будет катастрофа, если мы не будем прибавлять с населением. Поэтому не думаю, что мы будем трогать льготы, связанные с детьми. А пока об этом речи не было точно, чтобы декретный отпуск убрать, сократить, не переживайте", – сказал он.

Ранее министр труда и соцзащиты Ирина Костевич сообщила, что вопрос о сокращении декретного отпуска будет широко обсуждаться в регионах на диалоговых площадках в декабре-январе.

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Теги: Минск
 
 
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По мнению главы государства, в Беларуси может случиться "катастрофа", если не будет увеличиваться численность населения.
 
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