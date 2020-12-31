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Декретный отпуск в Беларуси сокращать не будут
31.12.2020 14:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 дек – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что в республике не стоит сокращать те или иные льготы, связанные с детьми, в том числе с декретным отпуском.
В четверг 31 декабря глава государства посетил Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии, где встретился с трудовым коллективом медучреждения, а также ответил на вопросы СМИ.
"Сейчас мы уже четко понимаем и знаем, какие у нас льготы. И правительство внесло предложение по некоторому упорядочению льгот. Я сказал: нет, мы сейчас не трогаем льготы", – цитирует Лукашенко
Он также отметил, что в настоящее время не идет речь и о ликвидации каких-либо льгот.
"Что касается детей, то вряд ли мы на это пойдем, потому что самая большая проблема в стране – демографическая. Поэтому все для детей", – сказал президент
Лукашенко подчеркнул, что недавно в Беларуси было продлено предоставление семейного капитала, решается вопрос по оперативному строительству жилья для многодетных.
"Это будет катастрофа, если мы не будем прибавлять с населением. Поэтому не думаю, что мы будем трогать льготы, связанные с детьми. А пока об этом речи не было точно, чтобы декретный отпуск убрать, сократить, не переживайте", – сказал он.
Ранее министр труда и соцзащиты Ирина Костевич сообщила, что вопрос о
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По мнению главы государства, в Беларуси может случиться "катастрофа", если не будет увеличиваться численность населения.
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