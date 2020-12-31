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Программный директор Пресс-клуба Алла Шарко остается под стражей

31.12.2020 14:55 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 31 декабря. Следственный комитет не изменил меру пресечения программному директору учреждения "Пресс-клуб Беларусь" Алле Шарко — она остается под стражей.

Как сообщил БелаПАН адвокат Сергей Зикрацкий, 31 декабря с Шарко проводились следственные действия. "Мера пресечения не изменена, Новый год Алла встретит в СИЗО", — рассказал он. Подробности адвокат не сообщил в связи с подпиской о неразглашении.

Алла Шарко была задержана 22 декабря сотрудниками Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля (КГК) после обыска в своей квартире. В тот же день обыски прошли в офисе организации, а также дома у некоторых сотрудников. Помимо Шарко были задержаны основательница "Пресс-клуба" Юлия Слуцкая, директор Сергей Ольшевский, программный директор Академии "Пресс-клуба" Сергей Якупов и оператор Петр Слуцкий, сын Юлии Слуцкой.

Позже пресс-служба КГК сообщила о проведении проверки "по фактам нарушений налогового законодательства Республики Беларусь в отношении должностных лиц культурно-просветительского учреждения "Журналистская мастерская Пресс-клуб" и иных субъектов хозяйствования, связанных в том числе с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа".

Слуцкая подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 243 УК). Остальные четверо — в соучастии (ч. 6 ст. 16 УК).

Адвокат Антон Гашинский 31 декабря сообщил, что Юлии Слуцкой и Сергею Ольшевскому предъявлены обвинения. Судя по всему, обвинения предъявлены и всем остальным. Поскольку они не вышли на свободу, следует предположить, что им также отказано в изменении меры пресечения.



Ирина Турчина, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 31 декабря. Следственный комитет не изменил меру пресечения программному директору учреждения "Пресс-клуб Беларусь" Алле Шарко — она остается под...
 
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