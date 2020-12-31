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Программный директор Пресс-клуба Алла Шарко остается под стражей
31.12.2020 14:55 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 31 декабря. Следственный комитет не изменил меру пресечения программному директору учреждения "Пресс-клуб Беларусь" Алле Шарко — она остается под стражей.
Ирина Турчина, БелаПАН.
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Минск, 31 декабря. Следственный комитет не изменил меру пресечения программному директору учреждения "Пресс-клуб Беларусь" Алле Шарко — она остается под...
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