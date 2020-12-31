Источник материала: БелаПАН

Минск, 31 декабря. Следственный комитет не изменил меру пресечения программному директору учреждения "Пресс-клуб Беларусь" Алле Шарко — она остается под стражей.



Как сообщил БелаПАН адвокат Сергей Зикрацкий, 31 декабря с Шарко проводились следственные действия. "Мера пресечения не изменена, Новый год Алла встретит в СИЗО", — рассказал он. Подробности адвокат не сообщил в связи с подпиской о неразглашении.



Алла Шарко была задержана 22 декабря сотрудниками Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля (КГК) после обыска в своей квартире. В тот же день обыски прошли в офисе организации, а также дома у некоторых сотрудников. Помимо Шарко были задержаны основательница "Пресс-клуба" Юлия Слуцкая, директор Сергей Ольшевский, программный директор Академии "Пресс-клуба" Сергей Якупов и оператор Петр Слуцкий, сын Юлии Слуцкой.



Позже пресс-служба КГК сообщила о проведении проверки "по фактам нарушений налогового законодательства Республики Беларусь в отношении должностных лиц культурно-просветительского учреждения "Журналистская мастерская Пресс-клуб" и иных субъектов хозяйствования, связанных в том числе с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа".



Слуцкая подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 243 УК). Остальные четверо — в соучастии (ч. 6 ст. 16 УК).



Адвокат Антон Гашинский 31 декабря сообщил, что Юлии Слуцкой и Сергею Ольшевскому предъявлены обвинения. Судя по всему, обвинения предъявлены и всем остальным. Поскольку они не вышли на свободу, следует предположить, что им также отказано в изменении меры пресечения.







В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Программный директор Пресс-клуба Алла Шарко остается под стражей Минск, 31 декабря. Следственный комитет не изменил меру пресечения программному директору учреждения "Пресс-клуб Беларусь" Алле Шарко — она остается под...

Ирина Турчина, БелаПАН.