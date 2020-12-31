|
Правозащитники: более 100 человек встречают новый, 2021 год на сутках
31.12.2020 16:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Не все встретят 2021 год в кругу родных и близких людей. Кроме большого количества политзаключенных и тех, кто преследуется по уголовным делам за участие в акциях протеста, более 100 человек будут «отмечать» праздник под административным арестом,
По данным, которые смогли собрать наблюдатели за судебными процессами от «Весны», на сутках остается 112 человек. Среди них 18 женщин и 94 мужчины.
Самый молодой — 19-летний парень, а самый пожилой — мужчина 62 лет.
В изоляторах сейчас также находятся 169 политзаключенных, в том числе и журналист TUT.BY Катерина Борисевич. Общее же количество человек, в отношении которых были возбуждены уголовные дела в избирательный и пост-избирательный период, по данным правозащитников, составило более 900 человек, при этом «Весне» известны фамилии 634 фигурантов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наконец 2020 год заканчивается, но не все встретят его в кругу родных и близких людей. Кроме большого количества политзаключенных и тех, кто преследуется по...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)