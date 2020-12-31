Правозащитники: более 100 человек встречают новый, 2021 год на сутках

Источник материала: Tut.by

Не все встретят 2021 год в кругу родных и близких людей. Кроме большого количества политзаключенных и тех, кто преследуется по уголовным делам за участие в акциях протеста, более 100 человек будут «отмечать» праздник под административным арестом, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».

По данным, которые смогли собрать наблюдатели за судебными процессами от «Весны», на сутках остается 112 человек. Среди них 18 женщин и 94 мужчины.

Самый молодой — 19-летний парень, а самый пожилой — мужчина 62 лет.

В изоляторах сейчас также находятся 169 политзаключенных, в том числе и журналист TUT.BY Катерина Борисевич. Общее же количество человек, в отношении которых были возбуждены уголовные дела в избирательный и пост-избирательный период, по данным правозащитников, составило более 900 человек, при этом «Весне» известны фамилии 634 фигурантов.