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Руководителя Академии Пресс-клуба освободили из СИЗО и выслали в Россию
31.12.2020 17:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Руководителю Академии Пресс-клуба, гражданину России Сергею Якупову, который был задержан вместе с другими сотрудниками организации, не было предъявлено обвинение. Сегодня он выслан в Россию, сообщил адвокат Антон Гашинский.
Сергей Якупов доставлен в аэропорт под конвоем. Сегодня он был освобожден из СИЗО. Обвинение по ч. 6 ст. 16 и ч. 2 ст. 243 УК Республики Беларусь (Пособничество в уклонении от уплаты налогов) ему предъявлено не было, сообщил адвокат Антон Гашинский.
Об изменении меры пресечения для Якупова
«Мы считаем, что содержание под стражей является излишней мерой в отношении Якупова Сергея Сергеевича, который имеет безупречную репутацию и которого мы знаем как исключительно законопослушного гражданина», — написало в ходатайстве с такой же просьбой редакция российского издания «Звезда».
31 декабря, напомним, обвинения в уклонении от уплаты налогов и пособничестве в этом были
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В аэропорт его доставили под конвоем.
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