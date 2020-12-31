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Руководителя Академии Пресс-клуба освободили из СИЗО и выслали в Россию

31.12.2020 17:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Руководителю Академии Пресс-клуба, гражданину России Сергею Якупову, который был задержан вместе с другими сотрудниками организации, не было предъявлено обвинение. Сегодня он выслан в Россию, сообщил адвокат Антон Гашинский.


Фото со страницы Press Club Belarus в Facebook

Сергей Якупов доставлен в аэропорт под конвоем. Сегодня он был освобожден из СИЗО. Обвинение по ч. 6 ст. 16 и ч. 2 ст. 243 УК Республики Беларусь (Пособничество в уклонении от уплаты налогов) ему предъявлено не было, сообщил адвокат Антон Гашинский.

Об изменении меры пресечения для Якупова просили несколько крупных российских изданий. РБК в письменном обращении на имя главы Следственного комитета просил изменить Сергею Якупову меру пресечения на не связанную с лишением свободы. Издание указывало, что он реализовал успешные проекты для медиахолдинга РБК и зарекомендовал себя как первоклассный медиастратег и опытный редактор. «Уверены, что общественной опасности Сергей не представляет и не намерен чинить препятствия законным следственным действиям», — говорится в письме.

«Мы считаем, что содержание под стражей является излишней мерой в отношении Якупова Сергея Сергеевича, который имеет безупречную репутацию и которого мы знаем как исключительно законопослушного гражданина», — написало в ходатайстве с такой же просьбой редакция российского издания «Звезда».

31 декабря, напомним, обвинения в уклонении от уплаты налогов и пособничестве в этом были предъявлены основательнице Пресс-клуба Юлии Слуцкой, финансовому директору Пресс-клуба Сергею Ольшевскому, программному директору Алле Шарко, операторам Петру Слуцкому и Денису Соколовскому, члену КС и бывшей журналистке БТ Ксении Луцкиной. Они остаются под стражей в СИЗО номер 1 на улице Володарского. Все они были задержаны 22 декабря.

 
 
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