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Температурные рекорды и обилие осадков. Сервис «Яндекс. Погода» подвел итоги 2020 года

31.12.2020 21:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусы постепенно привыкают к ежегодным нестандартным погодным явлениям и природным рекордам, а 2020 год в этом плане не стал исключением. Сервис «Яндекс. Погода» рассказал о климатических итогах уходящего года.


Град в Минске в июне 2020 года. Фото: ms_bugai Instagram

Уже по традиции уходящий год обновил несколько погодных рекордов и вновь ярко продемонстрировал тенденцию к потеплению климата в нашей стране. Так, январь 2020 года стал самым теплым с 1945 года, а средняя температура февраля не поднималась выше последние 30 лет. В целом два первых месяца года были теплее климатической нормы на 5−6°С.

Лето уходящего года также запомнится высокой температурой, а еще обилием осадков. Июнь 2020 года стал одним из самых теплых за последние 65 лет, а 11 июня в ряде регионов Беларуси были обновлены температурные рекорды: в Лепеле термометры показали 31,3°C, в Марьиной Горке — 34 °C, в Могилеве — 34,3°C, в Жлобине — 34,4°С. В тот же день погодные аномалии продолжились: по стране прошел мощный ливень с градом, а на севере Беларуси, в городском поселке Езерищи, был установлен новый суточный максимум осадков — 60 мм. В той же Витебской области за июнь с неба лилось так много воды, что в Березинском заповеднике по итогам месяца был обновлен рекорд по этому показателю — 231 мм.

Осень вновь порадовала аномально высокой температурой, в сентябре-октябре превышая норму на 3−4°C. За последние 65 лет первый осенний месяц в нашей стране был теплее только в 2018 году, а октябрь стал самым теплым с 1945 года.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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В целом тенденция к потеплению климата в Беларуси продолжилась и в 2020 году, а в некоторых регионах страны были обновлены климатические рекорды.
 
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