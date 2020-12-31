Говорят, на месте «Океана» откроется «Виталюр». Вот что известно на этот момент

Источник материала: Tut.by

Легендарный универсам «Океан» планируют закрыть, а на его месте будет «Виталюр» — об этом нам сообщили читатели. Что об этом известно — читайте в материале TUT.BY.





В самом магазине пока ничто не предвещает закрытия — никаких объявлений нет, все отделы работают, товара на полках достаточно. Лишь продавцы на уточняющий вопрос говорят, что еще неизвестно, когда магазин закроется, возможно, в конце января. А после, по их словам, на месте «Океана» откроется «Виталюр».

В «Виталюре» сказали, что пока не комментируют этот проект.

По словам наших источников, «Виталюр» зайдет на это место точно, помещение будет в аренде.













В отделе торговли Партизанского района сказали, что им ничего неизвестно о смене собственника, но пояснили, что за пять дней до закрытия магазин должен вывесить об этом объявление, где в том числе должен быть указан период, когда магазин не будет работать.

Директор универсама «Океан» отказалась отвечать на вопрос о возможном закрытии. По ее словам, это коммерческая тайна, а «пока магазин стоит».

В соседнем здании расположена закусочная «Дранікі вясковыя», 31 декабря у нее был последний рабочий день. Это помещение принадлежит универсаму, закусочная его арендовала.













В «Драніках вясковых» говорят, им неизвестно, что в помещении откроется в будущем, они лишь знают, что объект закрывают на ремонт.

— Мы в другом месте открываться не будем, «Дранікаў вясковых» больше не будет.