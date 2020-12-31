Синоптики рассказали о погоде в первые дни 2021 года

Источник материала: Tut.by

В новогоднюю ночь и первый день 2021 года погодные условия в Беларуси окажутся под влиянием активных атмосферных фронтов от циклона «Кира», поэтому на большей части территории республики пройдут дождь, мокрый снег, местами ожидаются сильные осадки. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

31 декабря наблюдающиеся вечером местами по республике туманы распространятся на большую часть территории и сохранятся ночью 1 января. Видимость в тумане — 100−500 м. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности.

В пятницу, 1 января, в отдельных районах ожидаются слабый гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться туман. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха в течение суток будет находиться в пределах −1…+5ºC, днем по юго-востоку воздух прогреется до +7ºC.

В субботу, 2 января, по северо-восточной половине республики сохранится влияние фронтальных разделов, поэтому ночью преимущественно по северо-восточной половине, а днем по северо-востоку страны пройдут кратковременные осадки (в основном мокрый снег). В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер западной четверти умеренный, по северо-восточной половине порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит −5…+2°С, а максимальная днем −2…+4°С.

В воскресенье, 3 января, во влажной неустойчивой воздушной массе местами по стране пройдут небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидаются туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью −4…+2°С, по северу до -6°С, максимальная днем — −2…+5°С.

По предварительному прогнозу, в начале следующей недели сохранится неустойчивая с повышенным температурным фоном погода.