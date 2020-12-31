Пандемия COVID и победа над раком: предсказания Ванги на 2021 год

Источник материала: Sputnik Беларусь

Имя знаменитой предсказательницы Ванги окутано флером тайны и загадки. Споры о сверхъестественном даре болгарской ясновидящей ведутся из года в год: кто-то считает ее шарлатанкой, а кто-то святой. Но интерес к ее предсказаниям только возрастает со временем. Несмотря на то, что Ванга была слепой, она смогла завоевать сердца многих людей и вселить надежду в мировые сообщества.

После своей смерти Ванга оставила бесконечное число запутанных предсказаний, которые позволяют людям прогнозировать не только ближайшее, но и далекое будущее. Расшифрованные пророчества Ванги на 2021 год - в специальной подборке Sputnik.

"Воскрешение" России

По словам переводчика Ванги, на 2021 год ясновидящая предсказала "воскрешение" России и исходящий от нее "свет", благодаря которому многие державы повернутся к России. Некоторые уже связали эти слова с первой в мире вакциной от COVID-19 "Спутник V", которую создали в России.

Болезнь от лучей

Ясновидящая считала, что в 2021 году человечество столкнется с новым, страшным испытанием - "болезнью от лучей". Некий "луч" якобы сможет управлять людьми и, при желании, уничтожать их. Некоторые расшифровщики связали это с цифровыми технологиями, а некоторые - с последствиями вспышек на Солнце.

Исчезновение великой нации

Ванга предсказала, что "великая нация над океаном, в которой живут разные народы, прекратит свое существование". Многие территории будут разделены и затоплены. Также произойдет множество природных катаклизмов: штормов, цунами и землетрясений, что приведет к бедности и голоду.

Последний президент

Прорицательница решила, что в Белом доме не будет 46-го президента. США столкнется с кризисом во время смены правительства, который закончится гражданской войной, а 45-й президент станет последним правителем страны.

Вторжение мусульман в Европу

Предсказала Ванга и многочисленные вторжения экстремистских групп мусульман в Европу. Все это приведет к вооруженным столкновениям и химическим атакам.

Власть сильного дракона

Ясновидящая была уверена, что в 2021 году "сильный дракон захватит народы, три гиганта сольются воедино, а деньги будут красными". Специалисты считают, что "сильным драконом" может стать Китай. Совпал и цвет китайских купюр.

Рак победят с помощью железа

По мнению переводчиков, самое приятное из предсказаний на наступающий год связано с онкологией. Ванга считала, что "придет день, когда рака свяжут железными цепями". Расшифровали это так: исследователи найдут лекарство от онкологии с высоким содержанием железа в составе.

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