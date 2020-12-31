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Каким стал уходящий год крысы в кадре и за кадром

02.01.2021 10:15 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Целый год мы были с вами и рассказывали о главных событиях страны. 2020-й порой испытывал на прочность нервы самих репортеров. Выдержать смог далеко не каждый, но тот, кто устоял, открыл для себя новую страницу в журналисткой практике. В портфолио корреспондентов АТН интервью онлайн, работа в "красной зоне", съемки на глубине минус 600 метров и многое другое. Каким стал уходящий год Крысы в кадре и за кадром - узнаем прямо сейчас (видео).

 
 
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Целый год мы были с вами и рассказывали о главных событиях страны. 2020-й порой испытывал на прочность нервы самих репортеров. Выдержать смог далеко не каждый, но тот,...
 
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