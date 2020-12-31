﻿ А. Лукашенко в канун Нового года посетил РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии и вручил подарки пациентам. 21.by
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А. Лукашенко в канун Нового года посетил РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии и вручил подарки пациентам

02.01.2021 10:15 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Здоровье людей - главное и для государства. И именно поэтому такие большие вложения в медицину. Но COVID - вирус новый. Выбрать правильную тактику лечения, обеспечить всем необходимым - эти вопросы президент весь год держал на личном контроле. А в последнее время и вовсе, не боясь "красных зон", побывал практически везде. Ведь порой поддержка больного действует лучше любых лекарств. Вот и сегодня, когда все охвачены праздничной суетой и времени катастрофически ни на что не хватает, всю первую половину дня Александр Лукашенко провел в РНПЦ детской онкологии в Боровлянах. Об этом медучреждении знают далеко за пределами Беларуси. 

Онкология, к сожалению, еще один бич нашего времени. Чем дышит один из самых знаменитых центров страны, всего ли хватает - это из деловой составляющей. Но самое главное - поддержать под Новый год маленьких пациентов. Каждый день они храбро сражаются со страшной болезнью. Как раз тот случай, когда чужих малышей не бывает. Радоваться солнцу, каждому празднику, да и просто строить планы на жизнь - роскошь, которой мы обладаем, но не всегда ценим.  

И подарить детям надежду, хорошее настроение и подарки - кажется, и есть то самое волшебство, которым так окутаны эти новогодние дни. За эмоциями маленьких пациентов наблюдал Алексей Волков.

День, когда жизнь не будет прежней. В июне этого года у 13-летнего Вани Бадкова обнаружили опухоль головного мозга. С тех пор мальчик – пациент РНПЦ детской онкологии в Боровлянах. Новый, 2021 год Ваня встретит дома в Могилеве. Впереди еще множество процедур, и заветное желание ребенка в письме Деду Морозу лишь одно.
 

Сегодня в центре примерно 170 пациентов - в основном дети и подростки, которые буквально борются за жизнь

И не случайно, что именно 31 декабря РНПЦ решил навестить Александр Лукашенко. Оценить работу важной медицинской артерии, а также пообщаться и сделать подарки маленьким пациентам. Но сначала дела. Правда печальна: чаще всего детишки заболевают раком в первые четыре года жизни. Выживает девять человек из десяти. Медики говорят, что за время работы в РНПЦ сохранили примерно 50 000 лет жизни. Сражается с болезнью и Никита. Ослабленный иммунитет не позволил  малышу поговорить с президентом лично – помогла связь.


В борьбе с онкологией важна и психология

Кому позволяет состояние, врачи отпускают хотя бы на денек домой - встретить Новый год у домашней елки и телевизора. Кстати, ребята договорились с президентом о встрече.
Вернемся немного назад по времени. На кадрах старый бассейн РНПЦ. Нет, это не ошибка. Буквально пару лет назад здесь были сотни литров воды, а теперь современная лаборатория. Вложили миллион долларов и привлекли лучших специалистов. Лечение опухоли с помощью собственных модифицированных клеток - эффективный способ борьбы с недугом. Как и химиотерапия. Сейчас ее проходит 11-летний Леша. В пятый класс мальчик походил лишь две недели. А желание на Новый год опять же одно.

Простые слова плюс подарки - и РНПЦ заполнился смехом и улыбками

Александр Лукашенко посетил несколько палат. И познакомился, к примеру, с возможно будущим министром. А это - игровая комната одного из отделений. Финальная точка маршрута у президента запомнится надолго. Селфи, поздравления. Александру Лукашенко сделали подарок своими руками. Президент в долгу не остался – мягкие игрушки, конструкторы, планшеты - все то, о чем так мечтают сегодня дети. Кстати, фото с белорусским лидером сделали и медики. А после и спросили о наболевшем и важном. 

А. Лукашенко: За пятилетку закончим модернизацию системы здравоохранения 

Железное обещание главы государства – построить новый корпус для РНПЦ и в целом реформировать систему здравоохранения. Вы знаете, такие поездки неплохо приводят в чувства, в том числе и журналистов. Когда ты идешь по коридорам и смотришь в глаза детишкам, которые каждый день проходят тяжелейшее лечение вместо игр и праздников, на второй - нет, на третий план уходит все - политика, экономика, споры. И хочется, как Леша с Ваней, пожелать всем в новом году лишь одного - крепкого здоровья. 

 
Теги: Могилев
 
 
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Здоровье людей - главное и для государства. И именно поэтому такие большие вложения в медицину. Но COVID - вирус новый. Выбрать правильную тактику лечения, обеспечить...
 
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