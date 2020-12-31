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Прямо из Беловежской пущи поздравления Деда Мороза

02.01.2021 10:15 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

И какой же Новый год без Деда Мороза? Традиционно в нашем праздничном эфире прямо из Беловежской пущи на связь выходит главный волшебник. В этом году многие воспользовались онлайн-поздравлениями дедушки. Что ж, и мы не упустили такую возможность (видео).
 
 
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И какой же Новый год без Деда Мороза? Традиционно в нашем праздничном эфире прямо из Беловежской пущи на связь выходит главный волшебник. В этом году многие...
 
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