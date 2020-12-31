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Прямо из Беловежской пущи поздравления Деда Мороза
02.01.2021 10:15 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИ какой же Новый год без Деда Мороза? Традиционно в нашем праздничном эфире прямо из Беловежской пущи на связь выходит главный волшебник. В этом году многие воспользовались онлайн-поздравлениями дедушки. Что ж, и мы не упустили такую возможность (видео).
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И какой же Новый год без Деда Мороза? Традиционно в нашем праздничном эфире прямо из Беловежской пущи на связь выходит главный волшебник. В этом году многие...
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