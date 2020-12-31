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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прямо из Беловежской пущи поздравления Деда Мороза И какой же Новый год без Деда Мороза? Традиционно в нашем праздничном эфире прямо из Беловежской пущи на связь выходит главный волшебник. В этом году многие...

И какой же Новый год без Деда Мороза? Традиционно в нашем праздничном эфире прямо из Беловежской пущи на связь выходит главный волшебник. В этом году многие воспользовались онлайн-поздравлениями дедушки. Что ж, и мы не упустили такую возможность