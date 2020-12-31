Источник материала: БT

Работать до боя курантов и создавать настоящее новогоднее настроение будут сегодня музыкальные бэнды и концертные залы. Они приглашают отложить заботы и провести последний вечер 2020 года атмосферно - под хиты Сан-Ремо, саундтреки к фильмам и белорусскую классику.

Например, еще есть билеты в концертные залы "Минск" и "Верхний город", ждут в Музыкальном театре и Доме офицеров. В последнем - квартирник театралов и актеров, будут петь. А мы предлагаем сейчас экспресс-маршрут по праздничным локациям.

Несмотря на эпидемические тайм-ауты, которые в уходящем году брали то главные театры, то выставочные площадки, культурная жизнь страны не останавливалась. Конечно, в этом сезоне обошлось без международных турне приглашенных звезд, а минские эстеты не видели артефактов из-за границы в привычном количестве. И, кажется, препятствия подтолкнули сфокусироваться на главном - национальном культурном наследии. Перенесемся в главное хранилище сокровищ этого профиля - Национальный исторический и посмотрим, каким этот год был для крупнейшего музея страны.

Градус активности повышали новыми направлениями - начали активно работать с посетителями с неполной группой здоровья, побили рекорды по издательским проектам. Освоили и новые формы. Сняли 3D-туры выставочных проектов. Не смещали фокус с атрибуции и реставрации музейных предметов. В новый год переходит атмосферный Музей елочных игрушек. Посетители не только могут узнать о популярных сюжетах, но и почувствовать себя мастером, собственноручно украсив елочный шар. А если вы еще не решили, что надеть на праздник, - подсказки, как аутентичное сделать современным и выглядеть в тренде, ищите в экспозиции, посвященной белорусскому традиционному наряду.

Павел Сапотько, директор Национального исторического музея Беларуси: "Искренне поздравляю дорогих белорусов с наступающим новым 2021 годом. Особенно я хотел бы поздравить тех людей, которые живо и искренне интересуются культурой, историей, искусством. Наша сфера культуры, все ее организации, все работники нашей отрасли будут делать все для того, чтобы нашу жизнь разнообразить".

Национальный художественный подготовил интерактив для самой активной категории посетителей.

Здесь куда более динамично, чем просто ходить хороводом возле елки. На ближайшие два часа детям предложат стать настоящими искусствоведами. Квест в пустых коридорах музея. Никогда шедевры не были такими близкими, понятными и сказочными.

От главной галереи страны календарь зимних праздников. Каждый день вместе с билетом можете купить детский маршрут с заданиями. После заглянуть в чилаут-зону с местом для гадания, или на экскурсии ознакомиться с рождественской палитрой на полотнах мировых художников.

Еще у вас есть возможность провести 2020-й не под традиционный просмотр советских лент и нарезку оливье. Наиболее праздничный план - это симфоническое закрытие года в Белгосфилармонии. За несколько часов до боя курантов "Огонек" офлайн от маэстро Александра Анисимова.

Музыкальный эпилог года не впервые. 12 лет симфонический оркестр собирает аншлаги именно 31 декабря, приглашает спеть известных оперных звезд и, кроме увертюры к "Летучей мыши" и адажио Щелкунчика, дарит премьеры.

Наши зрители могут еще успеть отложить свои заботы и действительно насладиться классикой. Последние билеты ищите в кассе. Концерт начнется в 18 часов.

Не только Белгосфилармония в это время ждет зрителей. Музыкальный сюрприз готовит и Большой театр. Буквально через несколько часов нам обещают организовать настоящий маскарад, правда, музыкальный. Знакомые хиты Фредди Меркьюри, арии из мюзиклов "Вестсайдская история" и "Кошки" зазвучат голосами звезд белорусской оперы. Показы продолжатся и в первые дни января.

В новом году нас ждут новые премьеры. Надеемся, что их мы увидим не виртульно.

А как наполнить свои дни культурными событиями, всегда подскажем в рубрике "Променад".