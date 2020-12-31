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МИД Беларуси в соцсетях поздравил своих подписчиков с наступающим Новым годом!
02.01.2021 10:15 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Непростым уходящий год выдался и для белорусской дипломатии. Пандемия скорректировала планы в межгосударственных отношениях, а международный диалог ушел в онлайн. МИД Беларуси в соцсетях поздравил своих подписчиков с наступающим Новым годом!
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Непростым уходящий год выдался и для белорусской дипломатии. Пандемия скорректировала планы в межгосударственных отношениях, а международный диалог ушел в...
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