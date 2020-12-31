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Пассажиров столичного метрополитена с новогодними праздниками поздравляют Дед Мороз и Снегурочка
02.01.2021 10:15 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сказочные волшебники дарят не только новогоднее настроение. Если повезет, в подземке можно получить и сладкие подарки не только детям, но и взрослым. Кроме того атмосферу праздника создают и новогодние составы. Вагоны украшены тематическими рисунками - Дед Мороз в санях, снежинки, еловые лапки, здесь же и новогодние гирлянды и игрушки. Напомним, минская подземка на время праздников изменит режим работы.
В новогодние дни за рулем наземного городского транспорта также Деды Морозы. Водители Минска надевают костюмы волшебников. Яркие огоньки радуют пассажиров электробуса маршрута номер один. В праздничном убранстве он курсирует по столице.
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Сказочные волшебники дарят не только новогоднее настроение. Если повезет, в подземке можно получить и сладкие подарки не только детям, но и взрослым. Кроме того...
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