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Мастер-класс по безопасности для Дедов Морозов и Снегурочек
02.01.2021 10:15 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Безопасный Новый год. Чтобы волшебники действительно могли творить чудеса и прийти на помощь даже в чрезвычайных ситуациях, в Борисове Дедам Морозам и Снегурочкам спасатели дали мастер-класс и напомнили правила первой помощи. Как потушить локальное возгорание, эвакуировать несовершеннолетних из задымленного помещения, а также как оказать ребенку первую помощь? На базе МЧС спасатели провели экскурсию для новогодних героев по многофункциональному центру безопасности.
В Минской области в эти дни также проходит акция "Безопасный Новый год". Спасатели работают в школьных лагерях, детских садах и трудовых коллективах, чтобы наступающие праздники прошли без чрезвычайных ситуаций.
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Безопасный Новый год. Чтобы волшебники действительно могли творить чудеса и прийти на помощь даже в чрезвычайных ситуациях, в Борисове Дедам Морозам и Снегурочкам...
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