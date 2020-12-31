Необычные поздравления сегодня принимали маленькие пациенты Гомельской областной детской больницы

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На лечении там находятся 416 детей, вместе с ними 152 мамы. При этом посещение многих отделений сейчас запрещено. Новогоднюю ночь сотни детей проведут в больнице, поэтому общественные организации региона и города вместе с волонтерами инициировали поздравительную акцию. Импровизированной сценой для Деда Мороза и участников стала уличная территория больничного комплекса. Дети же заняли «зрительные места» у окон. А самым ярким моментом поздравления стал запуск в небо воздушных шаров.



Глеб Миронов, волонтер, студент Гомельского государственного медицинского колледжа: "Я сам по себе общительный, открытый человек. И считаю, что больше нужно отдавать энергии и счастья. Ты больше наполняешься, когда ты что-то даришь и отдаешь другим людям, а тем более - детям".

Вячеслав Ижаковский, главврач Гомельской областной детской клинической больницы: "Больница работает в круглосуточном режиме. И сегодня, и завтра, и во все праздничные дни мы будем оказывать медпомощь. Мы благодарны всем неравнодушным людям. Конечно, дети воодушевлены. А позитивное настроение детей, безусловно, сказывается на улучшении их здоровья".

Также волонтеры и инициаторы акции передали детям сладкие подарки.