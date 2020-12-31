﻿ Необычные поздравления сегодня принимали маленькие пациенты Гомельской областной детской больницы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Необычные поздравления сегодня принимали маленькие пациенты Гомельской областной детской больницы

02.01.2021 10:15 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

На лечении там находятся 416 детей, вместе с ними 152 мамы. При этом посещение многих отделений сейчас запрещено. Новогоднюю ночь сотни детей проведут в больнице, поэтому общественные организации региона и города вместе с волонтерами инициировали поздравительную акцию. Импровизированной сценой для Деда Мороза и участников стала уличная территория больничного комплекса. Дети же заняли «зрительные места» у окон. А самым ярким моментом поздравления стал запуск в небо воздушных шаров.

Глеб Миронов, волонтер, студент Гомельского государственного медицинского колледжа: "Я сам по себе общительный, открытый человек. И считаю, что больше нужно отдавать энергии и счастья. Ты больше наполняешься, когда ты что-то даришь и отдаешь другим людям, а тем более - детям".

Вячеслав Ижаковский, главврач Гомельской областной детской клинической больницы: "Больница работает в круглосуточном режиме. И сегодня, и завтра, и во все праздничные дни мы будем оказывать медпомощь. Мы благодарны всем неравнодушным людям. Конечно, дети воодушевлены. А позитивное настроение детей, безусловно, сказывается на улучшении их здоровья".

Также волонтеры и инициаторы акции передали детям сладкие подарки.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На лечении там находятся 416 детей, вместе с ними 152 мамы. При этом посещение многих отделений сейчас запрещено. Новогоднюю ночь сотни детей проведут в больнице,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Время новогодних чудес и подарков для воспитанников Детского городка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

03.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика