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Президент посетил РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии

02.01.2021 10:15 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

О жизни и здоровье детей, о высокотехнологичной медицинской помощи и совершенствовании материальной базы здравоохранения сегодня говорили на высшем уровне.


Всю первую половину дня президент провел в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах. Этот визит продолжает серию поездок Александра Лукашенко по медучреждениям страны. Но сегодня визит особый. Президент навещает юных пациентов, которым сложнее всего из-за самых тяжелых диагнозов. Здесь медики борются за самое ценное - жизнь ребенка. И столичный центр в этом смысле клиника уникальная. Сюда на лечение привозят детей и подростков со всех уголков страны. Главе государства рассказали о состоянии и развитии центра. Президент посетил научные лаборатории. А после познакомился и пообщался с ребятами, перенесшими недетские операции.
Малышей и подростков сегодня, конечно, ждали подарки, ведь не каждому повезет встретить Новый год в кругу семьи. Александр Лукашенко не упустил возможность лично подбодрить ребят, доброе слово тоже лечит. Для каждой семьи онкодиагноз ребенка - это тяжелое испытание. Поддержка даже просто теплым напутствием и пожеланиями скорого выздоровления не бывает лишней. РНПЦ детской онкологии открывали еще в 1997 году. Центр способствовал развитию этого направления медицины. Но для достижения больших успехов необходимо совершенствование материальной базы: клинике нужен отдельный хирургический корпус. Медики уверены, что так они смогут эффективнее помогать своим пациентам.

Александр Лукашенко также ответил на вопросы врачей и журналистов. Будут ли сокращать декретный отпуск родителям? Чего ожидать в наступающем году? И что хотел бы увидеть в подарок под елкой глава государства? Все подробности сегодня вечером в "Панораме".

 
 
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О жизни и здоровье детей, о высокотехнологичной медицинской помощи и совершенствовании материальной базы здравоохранения сегодня говорили на высшем уровне. ...
 
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