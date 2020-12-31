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Президент посетил РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии
02.01.2021 10:15 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
О жизни и здоровье детей, о высокотехнологичной медицинской помощи и совершенствовании материальной базы здравоохранения сегодня говорили на высшем уровне.
Александр Лукашенко также ответил на вопросы врачей и журналистов. Будут ли сокращать декретный отпуск родителям? Чего ожидать в наступающем году? И что хотел бы увидеть в подарок под елкой глава государства? Все подробности сегодня вечером в "Панораме".
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О жизни и здоровье детей, о высокотехнологичной медицинской помощи и совершенствовании материальной базы здравоохранения сегодня говорили на высшем уровне. ...
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